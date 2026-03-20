[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그우먼 김지민이 얼굴 부상을 당한 사실을 밝혔다.

19일 유튜브 채널 ‘준호 지민’에는 ‘일출 이벤트 대참사’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김지민은 남편 김준호와 일출을 보기 위해 이른 아침 함께 차에 탔다.

이동 중 김지민은 카메라에 비친 자신이 얼굴을 보며 “욕실에서 넘어져 얼굴에 멍이 잔뜩 들고 퉁퉁 부었다”고 고백했다. 반신욕을 마치고 나오다 세면대에 얼굴을 부딪친 것.

김준호는 “그래도 다행인 게 코나 치아를 박았으면 어떡할 뻔했냐”고 위로했다.

이에 김지민은 “오늘 4일 차인데 이틀째 되는 날은 입꼬리만 한쪽만 올라가서 무서워서 오빠한테 달려가 ‘나 안 웃어진다’고 했다”고 말했다.

김준호는 “아침부터 예쁘다. 오빠한테 잘 보이려고 화장한 거냐”고 묻자 김지민은 “안 했다. 자다 일어나서 나온 거다”고 받아쳤다.

김지민은 지난달 SNS을 통해 욕실에서 넘어졌다고 말하며 “불이 함몰됐다”고 밝힌 바 있다.

한편 김지민은 지난해 7월 코미디언 김준호와 결혼했다. 두 사람은 각종 방송을 통해 올해 자녀 계획이 있다고 수 차례 말한 적이 있다.