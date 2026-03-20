[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국에서 12cm 길이의 금속 젓가락이 목에 걸린 채 8년을 버티다 최근 제거 수술을 받은 한 남성의 사연이 화제다.

19일(현지시간) 사사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이달 초 중국 랴오닝성 북동부 다롄 시립중앙병원에서 8년 전 삼킨 젓가락을 제거하는 수술을 받은 왕씨에 대해 보도했다.

왕씨는 8년 전 식사 도중 술을 마시다 실수로 금속 젓가락을 삼켰다. 당시 통증은 있었지만 호흡에는 이상이 없었던 왕씨는 병원 의사가 절개 수술을 권유하자 이를 거부하고 귀가했다.

평소 알코올 의존 증상이 있던 왕씨는 이후 8년 동안 간헐적으로 이물감을 느꼈으나 이를 참고 생활했다. 그는 젓가락으로 인한 불편함을 음주로 인한 부작용이라고 생각한 것으로 전해졌다.

그러나 시간이 지나면서 아침에 일어날 때와 음식물을 삼킬 때 통증이 심해져 결국 병원을 다시 찾아갔다.

다롄 시립중앙병원 의료진은 “환자가 목에 젓가락이 걸려 있다고 말해 최근 발생한 일로 생각했으나 8년 전 일이라는 설명을 듣고 놀랐다”고 밝혔다.

정밀 검사 결과 왕씨가 삼킨 금속 젓가락은 입천장의 뒤에 위치한 목 안쪽 연구개 부위에 박혀 있었던 것으로 확인됐다.

의료진은 “다행히 주변 점막이 손상되지 않았고 성대 기능 역시 정상적으로 유지되고 있었다”고 설명했다.

그러나 왕씨가 여전히 목 절개 수술을 거부, 의료진은 절개를 최소화한 최소 침습 수술을 진행했다. 다행히 구강을 통해 소량의 출혈만으로 젓가락을 제거하는 데 성공했다. 빠르게 회복한 왕씨는 며칠 후 퇴원했다.

해당 사연이 알려지자 현지 누리꾼들은 “어떻게 8년이나 버텼지”, “상상만 해도 아프다”, “내 목이 답답하다” 등의 반응을 보였다.

한편 중국에서는 이물질을 삼킨 뒤 수년간 제거하지 않았던 사례가 종종 나오고 있다. 지난해에는 안후이성에 거주하는 64세 남성이 52년 동안 위에 남아 있던 칫솔을 제거하는 수술을 받기도 했다. 해당 남성은 어린 시절 실수로 칫솔을 삼킨 뒤 부모에게 오랜 기간 숨겨온 것으로 전해졌다.