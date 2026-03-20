- 강원특별자치도립화목원 등…수목원에서 가족과 함께 소중한 추억을

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 가족과 함께 자연을 체험하며 즐길 수 있는 ‘2026년에 꼭 가봐야 할 수목원 10선’을 선정했다고 20일 밝혔다.

산림청은 수목원의 가치와 매력을 국민들에게 알리고, 수목원 방문을 활성화하기 위해 매년 주제를 정해 대표적인 국내 수목원을 선정해 소개하고 있다. 올해는 ‘가족과 함께 꼭 가봐야 할 수목원’을 주제로 10곳을 선정했다.

이번에 선정한 ‘2026년 꼭 가봐야 할 수목원’은 ▷강원특별자치도립화목원(강원 춘천), ▷경상남도수목원(경남 진주), ▷구례수목원(전남 구례), ▷기청산식물원(경북 포항), ▷미동산수목원(충북 청주), ▷서울대학교 관악수목원(경기 안양), ▷신구대학교식물원(경기 성남), ▷일월수목원(경기 수원), ▷천리포수목원(충남 태안), ▷한택식물원(경기 용인)이다.

10곳의 수목원은 나무 사이로 숲길과 산책로가 조성돼 있어 남녀노소 모두가 함께 걷기 좋고, 온실과 전시 공간에서 다양한 식물을 가까이에서 관찰할 수 있다. 특히 천리포수목원은 세계적으로 유명한 목련 컬렉션을 보유하고 있으며, 경상남도수목원은 메타세쿼이아 숲길이 아름다워 가족 사진 명소로도 알려져 있다.

이광호 산림청 산림보호국장은 “수목원은 식물이 잘 보전된 공간으로 아이들이 자연을 탐방하고 가족이 일상에서 벗어나 몰입할 수 있는 특별한 장소다”며 “가족과 함께 수목원에서 소중한 추억을 만들어 보시길 바란다”고 말했다.