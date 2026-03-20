음지영 부센터장, 탁혜진·정진욱 PB 신규 선발 금융상품 실적·전문성 종합 평가

[헤럴드경제=문이림 기자] 유진투자증권이 고액자산가(HNW) 고객의 자산관리 경쟁력 강화를 위한 ‘마스터 프라이빗뱅커(PB)’를 선발했다고 20일 밝혔다.

유진투자증권은 지난 17일 본사에서 임명장과 배지를 수여하는 ‘마스터 PB 발대식’을 진행했다. 올해는 챔피언스라운지금융센터 음지영 부센터장과 탁혜진 PB, 부산WM센터 정진욱 PB가 신규 마스터 PB로 선정됐다. 총 9명의 마스터 PB가 활동한다.

유진투자증권은 종합자산관리 경쟁력 강화를 위해 매년 마스터 PB를 선발하고 있다. 금융상품 판매 실적과 전문성을 종합적으로 평가한다.

마스터 PB 제도는 2021년 도입 이후 안정적으로 운영되며 금융상품 영업 활성화와 긍정적인 영업 문화 형성에 기여하고 있다. 실제로 지난해 기준 마스터 PB의 금융상품 수익은 전년 대비 27% 증가했다. 자산 규모도 22% 성장하는 성과를 기록했다.

유진투자증권은 마스터 PB를 대상으로 영업 활동비 지원, 전문 커뮤니티 가입 지원 등 다양한 지원 제도를 운영하고 있다. 올해 신설된 HNW지원팀과 마스터 PB 간 긴밀한 협업을 통해 HNW 고객 니즈와 현장 인사이트를 파악하고 맞춤형 자산관리 서비스를 확대해 나갈 예정이다.

유만식 유진투자증권 WM본부장은 “마스터 PB 제도의 경우, 도입 이후 금융상품 영업 경쟁력을 강화하는 핵심 제도로 자리 잡았고 현장 중심의 영업 문화 확산에도 의미 있는 역할을 하고 있다”라며 “앞으로는 금융상품 리더를 넘어 HNW 고객의 자산관리를 주도하는 핵심 PB로서 역할을 수행 할 계획”이라고 말했다.