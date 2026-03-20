아이디어 기획, 제품‧서비스 개발 2개 부문 총 8개 팀에 대해 총 400만원과 포상 예정

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 20일 ‘2026년 공공조달데이터·AI 활용 창업경진대회’ 계획을 공고했다 .

이번 경진대회는 연간 225조원이 넘는 공공조달시장의 데이터를 AI에 접목한 우수사례를 발굴하기 위해 마련했으며 창의적 아이디어 부문과 제품·서비스 개발부문의 2개 부문으로 진행한다.

아이디어 부문은 공공조달데이터와 AI 기술을 모두 활용한 창의적 아이디어를 기획서로 작성해 제출해야하며, 제품‧서비스 개발 부문은 공공조달데이터와 AI 기술을 모두 활용한 창업 아이디어를 제품·서비스로 개발해 시연이 가능한 시제품을 제출해야 한다.

심사는 7월에 총 2회(1차 서류심사, 2차 발표심사)로 이루어지며 각 부문 4팀씩, 총 8팀에 대해 조달청장상과 총상금 400만원을 수여한다.

각 부문별 1등(대상)을 수상한 총 2개팀에 대해서는 올해 9월에 행정안전부에서 주관하는 ‘제14회 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회’에 진출하는 자격이 주어진다.

보다 자세한 사항은 조달청 누리집 공고에서 확인할 수 있다. 신청자는 접수마감 시한(6월 19일 18시) 내에 신청서를 포함한 서류를 작성해 이메일로 제출하면 된다.

김지욱 디지털공정조달국장은 “이번 공공조달데이터·AI 활용 창업경진대회는 공공조달데이터와 AI가 만나 창업 아이템으로 발전할 유망한 사례를 발굴하기 위함”이라며 “앞으로도 공공조달데이터가 국민들의 창업과 경제활동에 실질적으로 활용되도록 적극적으로 개방해 나가겠다”고 말했다.