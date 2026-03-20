구윤철 부총리-댄 카츠 IMF 수석부총재 면담 중동상황 관련 세계경제 전망 및 대응방안 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 국제통화기금(IMF)은 최근 중동 상황으로 에너지 가격과 금융시장 변동성이 확대되면서 세계경제의 하방 리스크가 커지고 있다고 진단했다. 한국 경제에 대해서는 그간 대내외 충격에 잘 대응해왔다고 평가했다.

20일 재정경제부에 따르면 구윤철 부총리 겸 재경부 장관과 댄 카츠 IMF 수석부총재는 전날 정부서울청사에서 면담을 갖고 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

면담에서는 중동 상황이 세계경제에 미치는 영향과 한국의 대응, 한·IMF 협력 방안 등이 함께 다뤄졌다.

구 부총리는 “최근 대외 불확실성이 크게 높아진 상황”이라며 “중동 상황에 대해 범정부 비상대응체계를 가동해 에너지 수급과 금융·실물경제 전반을 점검하고 있다”고 밝혔다.

이어 “정부가 석유제품 최고가격제와 신속한 추가경정예산 편성 등 재정·금융·산업 정책을 총동원해 경제와 민생에 미치는 영향을 최소화하겠다”고 강조했다.

이에 대해 댄 카츠 IMF 수석부총재는 중동 상황으로 에너지 가격 상승과 금융시장 변동성이 확대되면서 세계경제의 하방 리스크가 커지고 있다고 진단했다.

그는 “사태가 장기화될 경우 성장 경로와 인플레이션에도 부정적 영향을 미칠 우려가 있다”면서 “IMF는 관련 동향을 모니터링해 4월 발표 예정인 세계경제전망(WEO)에 반영할 계획”이라고 밝혔다.

카츠 수석부총재는 또 “한국경제가 그간 대내외 충격에 잘 대응해 왔다”면서 “최근 시장 변동성 확대와 실물경제 영향 등에 대한 정부의 신속한 정책대응을 높이 평가한다”고 했다.

이 밖에도 카츠 수석부총재는 IMF의 취약국 및 저소득국 대상 역량개발사업에 대한 한국의 기여에 감사를 표하며 협력 강화를 요청했다. 이에 대해 구 부총리는 인공지능(AI)·디지털 기술 등 분야에서 관련 기여를 확대해 나가겠다고 밝혔다.