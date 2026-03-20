고려아연 미국 제련소 프로젝트 긍정 평가 기업가치 및 주주가치 제고에 기여 판단

[헤럴드경제=서재근 기자] 국민연금이 오는 24일 고려아연의 정기 주주총회를 앞두고 고려아연 이사회가 지지한 정관 변경의 건과 재무제표 승인의 건 등 대부분의 안건에 대해 찬성을 권고했다.

20일 업계에 따르면 국민연금 주총에 앞서 이뤄진 국민연금 수탁자책임전문위원회의에서 분리선출 감사위원을 2명으로 확대하는 안을 비롯해 고려아연이 제시한 안건에 찬성을 권고했다.

아울러 국민연금은 미국 제련소 프로젝트의 상징성이 담긴 크루서블JV의 후보에 대해 의결권의 절반을 행사하는 지지를 보냈다. 나머지 50%의 의결권은 이번 주주총회에서 새롭게 추천된 이사 후보들에게 일부씩 분배함으로써 고려아연 이사회의 다양성 및 시장 친화적인 소통 강화의 방향성을 제시했다.

고려아연 관계자는 “고려아연 현 경영진과 이사회가 추진하고 있는 미국 제련소 건설이 회사의 성장과 발전, 나아가 기업가치 증대와 주주가치 제고 측면에서 큰 의미가 있다는 점을 인정해주신 것으로 판단된다”고 밝혔다.

이어 “현 경영진이 핵심과제로 추진하고 있는 미국 제련소 프로젝트와 글로벌 전략광물 공급망 구축을 통해 국가기간산업으로서 대한민국의 산업과 국익에 기여하겠다는 사명을 충실히 이행하고, 책임 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 투명한 의사결정 구조, 시장 친화적인 제도와 시스템 강화 노력 등을 통해 모범적인 기업으로서 발전해 나갈 것”이라고 덧붙였다.