[헤럴드경제=조용직 기자] 테일러메이드는 한국 골프의 상징적 인물인 박세리 전 골프 국가대표팀 감을 브랜드 앰버서더로 선정했다고 20일 밝혔다.

박세리 감독은 1998년 US여자오픈 우승을 포함해 LPGA 투어 통산 25승(메이저 5승)을 기록하며 한국 여자 골프의 세계화를 이끈 상징적인 인물이다. 특히 1998년 US여자오픈 우승은 국민들에게 큰 감동과 희망을 전한 역사적인 순간으로 평가받는다. 이후 2007년에는 한국 선수 최초로 세계 골프 명예의 전당에 헌액되며 한국 골프의 새로운 이정표를 세웠다.

박 감독은 은퇴 이후에도 골프를 대하는 태도와 철학을 통해 세대를 넘어 지속적인 영향력을 이어가고 있으며, 지도자이자 멘토로서 후배 양성과 골프 문화 확산에도 기여하고 있다.

테일러메이드는 박 감독의 커리어 전성기와 함께한 브랜드다. 2002년 대형 용품 계약을 체결하며 전 제품을 사용했다. 이제는 앰버서더로서 클럽과 어패럴을 함께 활용하며 브랜드 전반을 대표하는 얼굴로 활동하게 된다.

박세리 감독은 “테일러메이드는 끊임없는 혁신을 통해 골프의 본질을 꾸준히 보여온 브랜드라고 느꼈고, 그 연장선에서 함께하게 됐다”고 소감을 밝혔다.

테일러메이드 관계자는 “박세리 감독은 한국 골프 역사에서 상징적인 인물로 도전 정신과 퍼포먼스에 대한 철학이 브랜드 방향성과 맞닿아 있다”며 “향후 다양한 활동을 통해 클럽과 어패럴의 시너지를 보여주며 프리미엄 브랜드 위상을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 테일러메이드는 이번 박 감독과 파트너십을 계기로 용인에 위치한 ‘세리박위드용인’을 방문하는 골프 꿈나무와 방문객들을 위해 시타용 볼과 클럽을 지원한다.