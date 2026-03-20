베선트 “해상에 묶인 이란산 원유 1억4000만 배럴 제재 해제할 수 있어” “추가로 전략비축유 방출할 수도 있어”

[헤럴드경제=도현정 기자]스콧 베선트 미국 재무부 장관이 19일(현지시간) 전세계 원유 공급을 늘리기 위해 유조선에 실린 채 묶여 있는 이란산 원유에 대한 제재를 조만간 해제할 수 있다고 밝혔다. 미국의 전략비축유 추가 방출 가능성도 시사했다.

베선트 장관은 이날 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 “앞으로 며칠 내로 해상에 있는 이란산 원유에 대한 제재를 해제할 수 있다”며 “약 1억4000만 배럴 정도”라고 말했다.

그는 “계산 방식에 따라 다르지만 이는 이란이 계속 밀어내고 있던 물량으로 약 10일에서 2주 정도의 공급에 해당한다”며 “(원래는) 전량 중국으로 갔을 것”이라 설명했다. 그는 “본질적으로, 이란산 원유를 활용해 이란을 견제하면서 향후 10∼14일간 유가를 낮게 유지하려는 것”이라고 말했다.

그는 호르무즈 해협 봉쇄로 하루 1000∼1400만 배럴의 공급 부족이 발생한다고 계산하면, 이는 약 3주간 시장을 안정시킬 수 있는 물량이라고 전했다.

베선트 장관은 “우리는 여러 수단을 갖고 있고 추가로 할 수 있는 것도 많다”며 유가 안정을 위한 노력을 강조했다.

그는 전략 비축유(SPR)를 언급하면서 “일부 국가는 추가로 (방출) 할 것”이라며 “미국이 가격을 낮추기 위해 일방적으로 추가로 SPR을 방출할 수도 있다”라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 지난 11일 SPR 중 1억7200만 배럴을 약 4개월에 걸쳐 방출하기로 결정했다. 시장 안정을 위해 추가 방출도 진행한다는 것이다.

베선트 장관은 또 “미 재무부가 (원유) 선물 시장에 개입할 거라는 추측이 있는데, 우리는 절대 그렇게 하지 않을 것”이라며 “우리는 실물 시장에 개입하는 것이지 금융 시장에 개입하는 것은 아니다”라고 세간의 우려를 일축했다.

베선트 장관은 호르무즈 해협 선박 호위를 위한 동맹들의 파병 요구와 관련해 “북대서양조약기구(NATO·나토)와 아마도 일부 아시아 동맹국들이 전투에 직접적으로 개입하지는 않겠지만, 결국엔 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 호위하는 일종의 글로벌 연합군이 결성될 것으로 예상한다”고 말했다. 그는 “가장 큰 이득을 얻는 이들이 그렇게 하지 않는다면 매우 실망스러운 일이 될 것”이라고 덧붙였다. 유럽과 아시아가 호르무즈 해협을 통해 운송되는 원유에 의존하는 만큼, 해당 지역 안보를 위해 기여해야 한다는 논리다.

한편, 이날 미 재무부는 한달간 일부 러시아산 원유의 운송 및 판매를 허가했다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미 동부시간 기준 3월 12일 오전 0시 1분 이전에 선적된 러시아산 원유 및 석유 제품의 판매, 운송, 하역에 관련된 거래를 4월 11일 0시 1분까지 승인한다고 밝혔다. 단, 이란과 북한, 쿠바, 러시아가 점령 중인 우크라이나 크림반도 등과의 거래는 금지한다고 명시했다.