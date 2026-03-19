[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단(이사장 시석중)은 19일 본점 3층 강당에서 창립 30주년 기념행사를 개최했다.

행사는 개회와 국민의례를 시작으로 30주년 경과보고, 경기신용보증재단 30년사 헌정식, 역사 영상 시청, 우수직원 표창, 기념사, 폐회 순으로 진행됐다. 경기신보는 이번 기념행사를 통해 지난 30년의 발자취와 주요 성과를 돌아보며 창립 30주년의 의미를 되새겼다.

경기신보는 이번 창립 30주년을 계기로 지난 성과를 되돌아보는 데 그치지 않고, AI 전환과 데이터 기반 운영 등 내부 혁신을 통해 금융지원 체계를 더욱 고도화해 나갈 계획이다.

특히 최근 중동 정세 악화에 따라 유가와 환율의 변동성이 확대되면서 도내 중소기업과 소상공인의 경영 불확실성도 커지고 있는 만큼, 경기도와 함께 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’을 준비해 선제적 위기 대응에 나설 예정이다.

‘이지원’ 등 비대면 신청 채널 통해 ‘경기도 소상공인 지원자금’ 등 다양한 정책보증상품 지원하여 고객이 보다 쉽고 빠르게 보증 지원을 이용할 수 있도록 신청 절차와 이용 편의성도 지속적으로 높여갈 계획이다.

경기신보의 지난 30년의 역할과 성과는 수치로도 나타나고 있다. 지난 달 24일 전국 지역신용보증재단 중 최초로 누적 보증공급 60조 원을 달성했다. 이는 2024년 누적 보증공급 50조 원 돌파 이후 약 2년 만에 10조 원이 추가 공급된 것이다.

시석중 이사장은 “경기신보가 걸어온 지난 30년은 소상공인과 중소기업을 지켜주고 키워주며, 내일을 열어준 희망의 사다리 역할과 담보 부족으로 어려움을 겪던 수많은 이들에게 보증이라는 기회의 사다리 역할을 해온 시간이었다”고 했다.