[헤럴드경제=김병진 기자]국민의힘이 대구 달서구청장 경선 구도를 3파전으로 확정했다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 19일 대구 달서구청장 경선 후보로 김용판 전 국회의원, 김형일 전 달서구 부구청장, 홍성주 전 대구시 경제부시장을 선정했다.

앞서 지난 13일 국민의힘 공관위는 달서구청장 경선 예비후보 6명을 상대로 면접을 실시했고 이를 바탕으로 3명의 예비후보를 경선에 올리기로 했다.

한편 함께 공개된 포항시장 경선 후보는 당초 등록한 예비후보 10명 가운데 6명을 컷오프하고 최종 4명(문충운, 박대기, 박용선, 안승대)으로 최종 압축됐다.

이날 경선 후보자로 선정된 4명은 각종 여론조사에서 상당수 경선 탈락자들보다 낮은 지지를 받아왔다는 점에서 관심이 집중되고 있다.

앞서 국민의힘은 지난달 당규를 개정해 인구 50만명 이상이거나 최고위가 의결한 자치구·시군의 기초단체장 후보를 중앙당 공관위가 직접 공천하도록 했다.

국민의힘 공관위는 면접 심사, 심사용 여론조사 결과를 바탕으로 엄격하고 공정한 심사 기준을 적용해 경선 후보자를 확정 의결했다.