[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈)는 해빙기 안전사고 예방을 위해 점검을 강화한다고 19일 밝혔다.

구는 27일까지 산사태 취약지역, 안전취약시설, 교량 및 육교, 터널, 지하차도, 옹벽, 공원시설 등 총 195개소를 대상으로 안전 점검을 실시한다.

점검은 시설별 담당 부서가 점검반을 구성해 진행하며, 시설물 접근이 가능한 구간을 중심으로 균열 여부, 배수 상태 등 주요 위험 요소를 집중적으로 점검한다. 위험도에 따라 외부 전문가와 합동 점검을 병행할 계획이다.

주요 점검 내용은 ▷ 건축물 및 옹벽의 균열, 침하 여부 ▷ 도로 및 교량의 구조적 이상 ▷ 터널 및 지하차도의 시설 작동 상태 ▷ 급경사지 낙석 및 사면 붕괴 위험 ▷ 배수시설 관리상태 등이다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 보수 또는 보강이 필요한 사항은 시설물 유지관리 인력을 활용해 신속하게 조치할 예정이다.

또한 구는 해빙기 취약시설에 대한 ‘주민 점검 신청제’를 운영한다. 주민이 직접 위험 요소를 신고할 수 있도록 하고, 접수된 시설에 대해서는 전문가와 합동 점검을 통해 결과를 안내할 계획이다.