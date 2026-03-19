수도 원격검침 1위 경쟁력 소개 원격검침·안전, 물과 통신 융합

LG유플러스는 통신업계 최초로 국제 물 산업 박람회에 참가해 상·하수도 관리 전 영역에 적용할 수 있는 통신 기술 역량을 선보인다고 19일 밝혔다.

LG유플러스는 지난 18일부터 오는 20일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 진행되는 ‘국제 물 산업 박람회(WATER KOREA)’에 전시 부스(사진)를 마련했다. 뷰스에는 수도 원격검침부터 시설물 안전관리에 이르는 물 산업 관련 솔루션이 소개됐다.

국제 물 산업 박람회는 지난 2002년부터 개최된 국내 최대 규모의 물 산업 분야 종합 박람회다. 관련 기자재 전시 및 콘퍼런스 등 30여건의 연계 행사를 통해 기업, 학계, 정부 기관, 해외기관 등을 연결하고 있다. LG유플러스는 수도 원격검침 분야 1위 통신사로서 이번 박람회에 참석하게 됐다고 설명했다.

LG유플러스는 지난 2017년 7월 통신업계 최초로 NB-IoT(협대역 사물인터넷) 전국망을 상용화했다. 이어 현재까지 수도 원격검침 분야에서 약 250만 회선을 운영하고 있다.

수도계량기는 땅속에 매설되거나 건물 내에 설치되는 경우가 다수이기에 통신이 불안정한 경우가 많다. 이에 LG유플러스는 장애물 투과·회절 성능이 우수한 850MHz 주파수 대역을 활용해 원활한 데이터 전송을 지원하고 있다.

LG유플러스는 이번 박람회에서 땅속 환경 등 열악한 조건에서도 안정적인 통신을 제공하는 IoT 통신과 필수 솔루션을 소개한단 방침이다. 수도 원격검침은 계량기에 부착된 IoT 단말이 사용량 데이터를 자동으로 수집해 통신망으로 전송하는 기술이다. 기존의 방문 검침 대비 정확도를 높일 수 있고, 누수·과다 사용 등을 감지할 수 있는 것이 특징이다. 차민주 기자