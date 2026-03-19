매출 ‘3조’ 돌파 크래프톤 ‘연봉킹’ 네카오 최수연 30억, 정신아 13억 삼성SDS·LG CNS 각 10억·17억

IT업계 주요 CEO들의 연봉이 많게는 80억원에서 적게는 10억원에 달하는 것으로 나타났다.

창사 이래 처음으로 매출 ‘3조원’을 돌파한 크래프톤 김창한 대표는 지난해 ‘약 80억원’을 수령한 것으로 나타났다. 주요 IT 기업 중 가장 많은 보수를 기록했다. 경쟁사인 엔씨소프트 김택진 대표는 ‘약 53억원’을 받았다. 네이버 최수연 대표는 약 30억원, 카카오 정신아 대표는 약 13억원을 수령했다.

19일 주요 IT 기업 CEO 연봉이 공개됐다. 배틀그라운드 글로벌 흥행으로 3연임에 나설 예정인 김 대표의 지난해 보수는 80억4000만원이었다. 지난해 급여 5억6800만원, 상여금 74억5500만원, 기타 근로소득 1700만원 등으로 나타났다.

같은 기간 장병규 의장은 급여 5억원, 기타 근로소득 1800만원 등 총 5억1800만원을 받았다.

지난해 체질 개선에 이어 ‘아이온2’ 출시로 영업이익 흑자 전환에 성공한 김택진 엔씨소프트 대표 보수는 총 53억100만원이었다. 급여 25억5900만원, 상여금 27억600만원, 기타 근로소득 3600만원 등으로 집계됐다.

박병무 공동 대표는 급여 20억원, 기타 근로소득 900만원 등 총 20억900만원이었다.

최수연 네이버 대표는 지난해 급여 9억원, 상여 20억6100만원, 기타 근로소득 6750만원 등 30억2900만원을 수령했다. 한성숙 중소벤처기업부 장관(103억4300만원, 퇴직금·기타소득 등 포함)을 제외하면, 네이버 창업자 이해진 이사회 의장(24억3700만원, 급여·상여·기타소득 등 포함) 보다 높은 금액을 받았다.

정신아 카카오 대표 지난해 보수는 총 13억6100만원이었다. 급여 8억5000만원, 상여 5억4000만원, 기타 근로소득 700만원 등이 포함됐다. 동기간 홍은택 전 카카오 대표는 9억6000만원, 상여 13억7200만원 등 총 23억3200만원을 수령했다. 지난해 3월 대표직에 물러난 그는 현재 고문 역할을 수행 중이다.

삼성SDS와 LG CNS 대표 연봉도 공개됐다. 지난해 대표로 취임한 이준희 삼성SDS 대표 연봉은 9억8000만원이었다. 급여 6억1400만원, 상여 2억5900만원, 기타소득 1억700만원 등을 합한 액수다.

안정태 부사장은 39억3100만원을 받았다. 급여 5억5500만원, 상여 4억1600만원, 기타소득 6400만원, 퇴직금 29억8600만원 등을 합한 수치다.

현신균 LG CNS 대표 지난해 보수는 17억1700만원으로 나타났다. 급여 12억9400만원, 상여 4억2300만원 등이었다. 지난해 LG CNS가 코스피에 상장한 것은 물론, 사상 최초로 매출 6조원을 넘었다는 점 등이 종합적으로 고려된 것으로 풀이된다.

고재우 기자