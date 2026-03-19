경사노위 1기 출범 ‘대통령과 함께하는 노동정책 토론회’ “대한민국은 양극화가 심각한 사회문제”

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 19일 대통령 직속 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회(경사노위) 제1기 출범을 맞아 고용유연성 확장과 함께 정규직 일자리 확대 방침을 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 충무실에서 열린 ‘경사노위 1기 출범, 대통령과 함께하는 노동정책 토론회’에서 “이상적으로 생각하면 고용유연성을 좀 확장하자. 노동계에서 뭐라하겠지만”이라면서 “기업 입장에서도 유연성이 확보되는 대신에 안정적인 정규직 일자리를 늘리는 방향으로 갈 것이다. 선순환으로 바꿀수 있다”고 말했다.

또 “고용의 경직성에 대해 사측에서 많이 지적하는데 노동자 입장에서 해고는 죽음”이라면서 “노동자들이 기업이 원하는 고용유연성을 수용할 수 있는 상황을 만들어야 한다. 노동자들의 희생을 요구하는 방향은 옳지 않다”고 덧붙였다.

노사 간 대화의 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “(노사 간) 불신이 수십 년 쌓여 쉽게 해소되기 어렵다”며 “상대의 상황이 어떤지 진지하게 대화해야 한다. 그래야 이견이 있는 게 조정될 수 있다”고 했다.

특히 이날 토론회의 핵심 의제인 양극화 해소와 관련 “지금 대한민국은 양극화가 심각한 사회문제”라면서 “소득과 자산의 양극화, 노동자 내부의 양극화, 기업 내에도 또 양극화가 있다”고 지적했다.

이날 행사는 ‘사회적 대화 2.0, 노사정이 국민과 함께’라는 슬로건 아래, 양극화 해소와 지속가능한 성장을 위한 사회적 대화 추진 방향 및 노사정의 역할을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 김지형 경사노위 위원장을 비롯해 김동명 한국노총 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김영훈 고용노동부 장관 등 15명의 경사노위 위원을 비롯해 발제를 맡은 박명준 한국노동연구원 선임연구위원과 이정민 서울대 경제학부 교수가 참석했다.

경사노위 본위원회의 위원은 노동계 5명(한국노총, 민주노총, 비정규직, 여성, 청년), 경영계 5명(경총, 대한상의, 중소기업, 중견기업, 소상공인), 정부 2명(고용노동부, 기획재정부), 경사노위 2명(위원장, 상임위원), 공익위원 4명 등 총 17명으로 구성됐다. 민주노총은 아직 참여 여부를 결정하지 못한 상황이다.

행사에서는 김 위원장이 새 정부 경사노위 제1기의 추진방향을 보고했다.

이어 발표된 ‘전환기 위기 극복, 격차 해소와 지속가능한 성장을 위한 노·사·정 공동선언문’에서는 양극화 해소와 인공지능(AI) 대전환의 위기 극복에 대한 메시지가 담겼다.

공동선언문은 “노·사·정은 사회가 직면한 인구 구조 변화, AI·녹색 전환 등 복합 대전환의 위기와 저성장, 노동시장 이중 구조 심화 및 지역 소멸 등 양극화의 위기 앞에서 미래세대를 위한 지속가능한 공동체를 구축해야 한다는 시대적 사명에 공감한다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 “경제사회노동위원회 출범을 계기로, 정부는 노사가 상호 신뢰를 바탕으로 그간 중단되었던 사회적 대화를 성공적으로 복원해 의미 있는 결실을 맺을 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.