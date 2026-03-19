대구 소재 농업회사법인㈜영풍 방문
현장 애로사항 직접 듣고 지원 약속
[헤럴드경제=김은희 기자] 강승준 신용보증기금 이사장이 취임 후 첫 행보로 중동상황 등 대내외 환경 변화로 어려움을 겪고 있는 기업을 찾아 현장의 목소리를 듣고 실질적인 지원방안을 점검했다.
19일 신보에 따르면 강 이사장은 전날 대구 달서구에 있는 식품 제조 전문기업 농업회사법인㈜영풍을 방문해 최근 중동 지역의 긴장 고조로 수출대금 회수 지연 등 불확실성이 커진 애로사항을 청취했다.
그는 제조시설을 둘러본 뒤 관계자들과 의견을 나눴다. 조재곤 ㈜영풍 대표는 “고물가·고금리·고환율 삼중고에 따른 내수 침체, 중동상황 등 연이은 악재로 수출기업의 어려움이 가중되고 있다”며 “중동상황 피해기업의 신속한 경영 정상화를 위해 실질적이고 확대된 금융 지원이 절실하다”고 토로했다.
이에 강 이사장은 “대외 무역환경 악화에도 K-푸드의 세계화를 위해 현장에서 헌신하는 임직원의 노고에 감사하다”며 “현재 시행 중인 신속위기대응 특례보증을 통해 수출기업의 유동성 위기 해결에 적극 노력하겠다”고 답했다.
신속위기대응 특례보증은 관세 피해, 내수 침체 등 대내외 여건 악화로 일시적 유동성 부족을 겪는 기업에 지원하는 프로그램이다. 신보는 중동상황 피해기업을 위해 보증심사를 간소화하고 보증료율을 최대 0.5%포인트 차감해 기업의 금융 비용 부담을 완화할 예정이다.
강 이사장은 “글로벌 강소기업이 대외 불확실성으로 인해 성장이 멈추지 않도록 현장의 목소리를 신속하게 반영해 적극 지원해 나갈 것”이라며 “앞으로도 다양한 기업의 현장을 방문해 애로사항을 적극 수렴하고 정책에 다각도로 반영해 나가겠다”고 강조했다.
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