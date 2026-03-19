AI 비전에 제미나이 결합해 식품 인식 범위 확대 반도체 소자 활용한 하이브리드 쿨링 적용

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성전자는 인공지능(AI) 기반의 고도화된 식재료 관리 기능을 제공하는 2026년형 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고를 출시했다고 19일 밝혔다.

이번 신제품은 생성형 AI 구글 제미나이와 결합, 식품 인식 성능이 크게 향상된 AI 비전을 지녔다. AI 비전은 냉장고 내부 카메라를 통해 식재료를 인식하는 기능이다. 기존에는 신선식품 37종과 가공·포장 식품 50종으로 제한이 있었으나, 구글 제미나이를 통해 인식 가능한 식품 범위가 크게 확대됐다.

신제품은 인식된 식재료 관리부터 레시피 추천까지 차원이 다른 식생활 경험을 제공하는 AI 푸드매니저도 지원한다. AI 푸드매니저는 사용자의 냉장고 이용 패턴을 분석해 구매가 필요한 식재료를 알려주거나 냉장고 속 식재료를 기반으로 레시피를 추천해준다. 업그레이드된 AI 음성비서 빅스비도 적용됐다.

신제품에는 상황과 사용 패턴에 따라 효율적으로 작동하는 하이브리드 쿨링 기술이 적용됐다. 하이브리드 쿨링은 평소에 컴프레서를 단독으로 운전해 냉각하고, 냉장고 온도가 올라가거나 강력한 냉각이 필요한 상황에서는 펠티어 반도체 소자를 함께 작동시켜 최적의 냉각 성능과 에너지 효율을 구현하는 기술이다.

신제품은 냉각 효율을 최적화하는 AI 인버터 컴프레서가 탑재돼 소비 전력을 최적화한다. 사용자가 스마트싱스를 통해 AI 절약 모드를 설정하면 에너지 사용량을 최대 25%까지 절감할 수 있다.

신제품에는 가벼운 터치나 음성으로 냉장고 문을 여는 것은 물론 자동 문 닫힘 기능을 추가한 오토 도어가 적용됐다. 양손에 식재료를 들고 있을 때에도 도어 앞쪽 센서를 가볍게 터치하거나, 음성 명령으로 냉장고 문을 쉽게 열고 닫을 수 있다. 문이 덜 닫혔을 경우 자동으로 문을 닫아주는 안심 클로즈 기능도 지원한다.

신제품은 32형 대형 터치스크린이 탑재된 프리스탠딩 모델, 9형 터치스크린에 키친핏 맥스 디자인을 갖춘 키친핏 타입 등 2개 라인업으로 출시된다. 색상은 클린 화이트이다. 출고가는 프리스탠딩 타입 584만원, 키친핏 타입이 464만원이다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “2026년형 비스포크 AI 패밀리허브는 생성형 AI를 기반으로 새롭고 스마트한 주방 경험을 제공하는 제품”이라며 “앞으로도 차별화된 AI 기술을 통해 더욱 편리한 주방 환경과 스마트홈 경험을 제공하겠다”고 말했다.