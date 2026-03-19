최상위 라인업 기능 대거 적용 휘센 뷰 시리즈 모델 수 6개로 확대 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] LG전자는 19일 2026년형 LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰I (이하 뷰I)을 출시한다고 밝혔다.

더 많은 고객이 인기 모델인 휘센 뷰 시리즈를 경험할 수 있도록 제품 선택지를 넓힌 실속형 모델이다. 2024년 첫 선을 보인 휘센 뷰 시리즈는 지난해 전년 대비 86%가 넘는 판매 신장율을 기록했다. 이는 같은 기간 LG전자 스탠드 에어컨 판매량의 절반에 달하는 수치다.

2026년 뷰I 신제품에는 클린뷰 외에도 그 동안 최상위 라인업에만 적용됐던 기능들이 대거 확대 적용됐다. 레이더센서는 고객 위치와 사용 패턴, 공간을 분석해 인공지능(AI) 바람이 알아서 온도를 조절한다. 설정 온도에 가까워지면 한쪽 바람이나 소프트 바람으로 자동 전환돼 쾌적함을 유지한다. 실내에 사람이 없음을 감지하면 자동으로 외출모드로 전환, 불필요한 에너지 소비를 최대 76%까지 아낄 수 있다.

쾌적제습 기능은 온도를 과하게 낮추지 않고 습도 조절만으로 시원한 실내 환경을 조성한다. 전기 사용량도 기존 강력제습 대비 36% 줄여 전기료 부담도 줄여준다.

LG전자는 올해 휘센 뷰 시리즈의 총 모델 수를 기존 5개에서 6개로 확대한다. 지난해 처음 출시됐던 휘센 쿨 시리즈 역시 기류조절이 용이한 휘센 쿨프로로 라인업을 확장, AI 에어컨 시장 확대에 속도를 낸다.

휘센 뷰I의 가격은 2인(in)1 기준 335만원~392만원, 휘센 쿨프로는 2in1 기준 235만원~287만원이다. 구독 이용 시 월 요금은 뷰I 4시리즈 2in1 기준 최저 8만2900원, 쿨프로 4시리즈 2in1 기준 최저 7만 1900원(6년 기준)부터 이용할 수 있다.

장석훈 LG전자 ES사업본부 RAC사업부장은 “LG 휘센 뷰 시리즈는 클린뷰와 같은 고객친화적 기능으로 판매 확대를 이어가고 있다”며 “지속적으로 새로운 고객가치를 더해 AI 에어컨 시장을 선도할 것”이라고 말했다.