[헤럴드경제=함영훈 기자]한국여행업협회, 한국관광공사, 문체부 등 관광분야 민관은 3월 한 달간 중국 현지 소비자 및 업계 밀착형 마케팅을 전개한다.

문체부는 최휘영 장관이 베이징에서 열리는 ‘한중 우호주간’에 참석해 직접 소비자를 대상으로 ‘K-관광’을 알리고 중국 여행사협회 및 방한 관광 여행사 관계자들을 만나 방한 관광 지원책 등을 설명한다고 19일 밝혔다.

2026년 1월 중국 방한객 수는 41만 8703명으로 전년 같은 달 대비(364,460명) 14.9% 증가했다. 지난 2월에는 역대 최장인 9일간의 춘절 연휴로 한국을 찾는 중국인 관광객 수가 더욱 늘어 첫 두 달간 방한 중국인 수는 95만 명에 육박할 것으로 예측된다.

최 장관은 “방한 외래관광객 2300만 명 유치 목표를 달성하기 위해서는 중국인 관광객을 대상으로 다양한 유치 확대 전략을 마련하는 동시에 혹시 불편하고 개선이 필요한 사항이 없는지 살펴보는 세심한 눈썰미가 필요하다. 즉 지금은 노도 젓고 신발 끈도 고쳐 맬 때”라며, “방한 관광 판매는 이제 시작이다. 판매와 함께 올 한 해 중국 문화여유부 등 정부 당국과도 긴밀하게 공조하겠다. 특히 한중 수교 35주년인 2027년을 앞두고 올 한 해 상호 간 인적교류를 활성화해 한중 교류 1000만 시대를 여는 원년을 만드는 데 앞장서겠다.”라고 밝혔다.

이들 세 민관 주체는 이러한 중국 방한 시장 성장세에 힘입어 중국 주요 도시에서 현지 관광업계 관계자와 소비자를 대상으로 ‘한중 우호주간’과 ‘케이-관광로드쇼’를 열어 다양한 방한 상품을 소개하며 중국인 유치를 확대한다.

중국 베이징에서 ‘K-컬처’를 알리고 있는 주중한국문화원(이하 문화원)은 공사와 한국콘텐츠진흥원, 영화진흥위원회과 함께 3월 16일부터 22일까지 ‘봄의 시작, K-컬처와의 설레는 만남’이라는 주제로 ‘한중 우호주간’을 개최한다. 특히 3월 22일에는 중국 소비자를 대상으로 ‘한국관광설명회’를 열어 ‘K-뷰티’와 먹거리로 구성한 체험관을 운영하고 제주·강원·대구 지역의 관광자원을 알려 ‘K-컬처’에 대한 관심을 한국 지역 방문으로 유도한다.

최휘영 장관도 직접 설명회에 참석해 한국 간식(두쫀쿠) 나누기, 개인 맞춤형 색상(퍼스널 컬러) 체험하기, ‘케이-관광 퀴즈쇼’ 진행(방한 연관 경품 제공) 등을 통해 중국 소비자들을 환대한다.

지난 11일과 12일은 중국 홍콩과 선전에서 ‘K-관광 로드쇼(B2B)’를 개최했고, 3월 25일은 중국 칭다오에서 한다.

홍콩은 방한 재방문율이 높으나(4회 이상 36%) 방한객의 서울편중(88%) 두드러진다. 선전은 방한 복수비자(10년) 발급 대상 도시로서 고소득(중국 3위)으로 대표되는 핵심 경제도시이자 올해 11월에 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담이 개최되는 도시로서, 국제 정치·외교의 중심지로도 부상하고 있다. 이와 같은 고부가 성숙 시장의 소비층을 공략하기 위해 강원도와 경상도 지역관광을 소개하고 맞춤형 여행 상품을 알린다.

문체부와 한국관광공사는 한국의 중국 전담여행사(39개사)와 중국 현지 송객사의 사업 상담회를 열어 마이스(MICE), 체험 심화형 상품, 청소년‧어르신 교류단체 상품 등 고부가 단체상품으로 방한 중국인 단체관광 모집을 지원할 계획이다.

칭다오에서는 산둥성 방한 관광 수요 외연 확장에 나선다. 산둥성은 한중 간 여객 페리 노선이 집중되어 있고 인천-산둥성 간 항공 자유화로 풍부한 방한 좌석 수를 보유하고 있어 단체관광 수요가 안정적으로 형성되어 있는 시장이다. 칭다오 ‘케이-관광로드쇼’에서는 중국 전담여행사 22곳과 함께 ‘맞춤형 방한 상품 미니설명회’를 진행한다. 의료·웰니스, ‘케이-데일리케이션’, ‘마이스(MICE)’ 3개 주제로 나누어 사전 신청한 현지 여행사 관계자 100여 명을 대상으로 중국 전담여행사와 기업이 개발한 방한 콘텐츠를 설명한다.

한국측은 방한 항공 등 교통편을 확대하기 위한 한국의 정책적 노력*을 설명하고 방한 복수비자 발급 확대에 따른 다양한 지원책도 안내한다. 중국 현지 소비자의 반응과 추가로 필요한 정책 개선 사항 등 중국 현지 의견도 청취할 계획이다.

방한 직항노선 없는 도시를 대상으로 지방공항 연계 전세기 상품개발을 지원하는데, 중국 3~4선 도시를 대상으로 ‘중국국내내륙교통-한국입국 페리연계 상품’을 독려하고, 신규운항노선 지역으로 쉽게 이동할수 있도록 지원할 계획이다.

복수비자 발급 도시 거주자를 대상으로 항공사·주중비자신청센터(7개소)가 공동 프로모션도 전개한다. 5월 노동절·하계 휴가·10월 국경절 등 ‘대목’에는 대대적인 방한 환대 행사를 벌이고, 짐 이동 서비스도 지원한다.

준정부기관인 한국관광공사는 3월 23일부터 26일까지 베이징, 상하이를 방문해 중국 최대 생활플랫폼, 온라인여행사(OTA), 주요 크루즈 선사 관계자를 만나 각 채널 특성에 맞춘 홍보 방안을 논의하고 중국인 관광객 유치 확대 방안을 모색한다.