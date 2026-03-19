28년 의료기기 기술력·글로벌 인증 기반으로 척추의료기기 경쟁력 입증 체험형 공간 확대와 제품 다변화로 소비자 접점 넓히며 브랜드 신뢰 강화 ‘마스터 V 컬렉션’ 앞세워 기술 고도화…라이프스타일까지 확장

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬이 한국능률협회컨설팅이 발표한 ‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 헬스케어(척추의료기기) 부문에서 6년 연속 1위에 올랐다. 28년간 축적한 의료기기 기술력과 글로벌 인증, 체험형 공간 운영을 통한 소비자 접점 확대가 브랜드 경쟁력으로 이어졌다는 평가다.

세라젬은 19일 발표된 제28차 한국산업의 브랜드파워 조사에서 헬스케어 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다. 이번 조사에서 세라젬은 브랜드 인지도와 충성도, 브랜드 이미지 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 기록했다.

한국산업의 브랜드파워는 한국능률협회컨설팅이 1999년 개발한 브랜드 평가 모델이다. 주요 산업의 제품과 서비스에 대한 소비자 조사를 통해 브랜드 경쟁력을 지수화해 부문별 1위를 선정한다.

세라젬의 핵심 제품은 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’이다. 1998년 첫 모델 M3000 출시 이후 척추의료기기 분야에서 기술 고도화와 사용자 경험을 축적해 온 대표 제품군이다. 의료기기 기술과 척추 기술, 온열 기술 등을 집약해 사용자의 하중과 척추 길이, 굴곡도를 분석하고 척추 라인에 밀착되는 정교한 마사지 기능을 구현한 것이 특징이다.

세라젬 관계자는 “6년 연속 1위 수상은 세라젬 브랜드의 경쟁력과 신뢰도를 소비자로부터 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 차별화된 기술력과 품질을 바탕으로 소비자의 건강한 삶에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.