최고경영자 책임과 노동자 참여 의지 담아 안전보건경영방침 개정 대전 본부서 노사 공동 선포식 개최…예방 중심 관리체계 구축 임직원·협력업체·국민 안전 최우선…일상 속 안전실천 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단이 안전을 최우선 가치로 하는 조직문화 정착에 나섰다. 노사가 함께 안전보건경영방침을 선포하며 예방 중심의 안전보건관리체계 구축에 속도를 내겠다는 방침이다.

소상공인시장진흥공단은 18일 오후 대전 공단 본부에서 ‘노사 공동 안전보건경영방침 선포식’을 개최했다고 밝혔다. 이번 선포식은 임직원과 협력업체 근로자, 국민의 안전을 최우선 가치로 두는 경영 철학을 조직 전반에 확산하기 위해 마련됐다.

소진공은 안전한 일터 조성을 위해 기존 안전보건경영방침을 산업안전보건위원회를 통해 개정했다. 이번 개정안에는 최고경영자의 안전경영 책임 의지와 노동자의 참여 의지를 함께 반영했다. 이에 따라 노사 공동 서명과 함께 공식 선포 절차도 진행했다.

이날 행사에는 인태연 이사장과 윤지훈 노동조합 위원장을 비롯해 부서장급 이상 주요 보직자, 노동조합 간부 등이 참석했다. 노사가 함께 안전보건을 기관 운영의 핵심 가치로 삼겠다는 데 뜻을 모은 것이다.

인태연 소진공 이사장은 “최근 산업재해와 각종 안전사고에 대한 사회적 경각심이 높아지고 있는 만큼 기관 차원의 체계적인 안전보건관리와 문화 정착이 무엇보다 중요하다”며 “자율적인 안전보건문화 정착과 전 임직원 안전의식 내재화를 통해 일상 속 안전실천을 강화하고, 안전을 최우선 가치로 하는 조직문화를 확립해 나가겠다”고 말했다.