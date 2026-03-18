[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 1조 7000억원을 투입해 AI 대전환에 총력을 집중한다.

양금희 경북도 경제부지사는 18일 오전 도청 브리핑룸에서 언론 브리핑을 통해 “ ‘소버린 AI 기본계획’을 수립해 인공지능 전환을 본격적으로 추진한다”고 밝혔다.

소버린 AI란 국가가 자체적인 데이터, 인프라, 기술을 활용해 외부 의존 없이 독립적인 AI 생태계를 구축하고 통제하는 기술이다.

도는 정부의 AI 주권 확보 기조에 발맞춰 원자력 중심의 전력 인프라, 포스코 등 풍부한 제조업 데이터, 포스텍 등 산학 협력체제 등을 바탕으로 ‘AI 확산의 핵심거점’ 역할을 수행한다.

구체적으로는 AI 거버넌스 구축, AI 혁신기반 조성, AX(인공지능 대전환) 추진, 글로벌 AI 기본사회 기여 등 4대 핵심 전략을 설정하고, 민간협력형 하이퍼스케일 데이터센터 구축 등 73개 실천 과제를 제시했다.

먼저 AI 거버넌스 전략을 위해 ‘경북 4찬산업혁명 실행위원회’ 내 인공지능 분과를 신설하고, AI 혁신기반 조성을 위해서는 대규모 데이터센터와 특화 데이터센터 등 투트랙으로 나누어 데이터센터를 구축할 방침이다.

또 AX를 위해서는 제조업·농업·해양수산업·에너지·복지 등 다분야에 걸쳐 AI를 적용하고, 기본사회 기여를 위해서는 ‘아태AI센터 유치’ 등을 통해 회원국 간 협력 사업을 진행한다.

양금희 경북도 경제부지사는 “대 전략 73개 과제를 차질 없이 추진해 지역 맞춤형 성장 동력을 확충하고 경북이 대한민국 AI 혁신 선도 거점으로 도약하도록 도정 역량을 집중하겠다”고 말했다.