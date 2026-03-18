[헤럴드경제=나은정 기자] 개그맨 장동민이 개인 투자자 자격으로 이재명 대통령이 주재한 간담회에 참석해 자본시장에 대한 신뢰도가 높아지면 좋겠다고 건의했다.

장동민은 18일 오후 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’에서 대통령 옆자리에 앉아 조심스럽게 마이크를 잡았다.

그는 “정부가 처음에 코스피 5000시대를 열겠다고 했을 때 반신반의하는 사람이 많았다. 저도 땅을 치고 후회하고 있다”며 “아내한테 ‘이거 한번 지켜봐야 할 것 같다’고 해서 원망을 많이 사고 있다”고 말해 현장에 웃음을 자아냈다.

이어 “저 같은 사람들은 가짜뉴스에 휘둘리는 경향이 많다”며 “뉴스를 우리가 어디까지 믿어야 하는지, 안전책은 어떤 것이 있는지에 관해 혼자 유튜브를 보고 ‘이렇구나’ 하는 경우가 많다”고 말했다.

그러면서 “정부와 전문가 차원에서 믿음의 영역을 주고, 앞으로 우리 자본시장이 이렇게 나아갈 것이라는 믿음이 더 강해졌으면 하는 바람”이라고 했다.

이에 이재명 대통령은 고개를 끄덕이며 공감을 표한 것으로 전해졌다. 간담회를 마친 뒤에는 장동민에게 “방송에서 많이 봤다”며 악수를 건네기도 했다.

한편 장동민은 4년 전 한 방송에서 ‘단타 매매’ 투자 경험을 공개하며 높은 수익률로 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 수익률이 1600%에 달했다고 밝히며 “어떤 투자든 남을 원망해선 안 된다. 내가 모르는 분야는 아예 쳐다도 안 본다”고 투자 철학을 전했다.

이후 그는 수익이 났을 때 주식을 모두 매도했다면서 “중요한 것은 몇 퍼센트라도 재미를 봤으면 빼야 한다. 그래야 재미다. 욕심 내면 계속 물린다”고 조언했다.