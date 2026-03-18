4대 금융지주 회장, 평균 연봉 16.5억 양종희 19억·진옥동 13억·임종룡 12억

[헤럴드경제=김은희 기자] 지난해 함영주 하나금융지주 회장과 정상혁 신한은행장이 각각 4대 금융지주 회장과 4대 은행장 중 연봉을 가장 많이 받은 것으로 나타났다.

18일 각 사의 사업보고서 공시에 따르면 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리) 수장의 평균 보수는 16억4550억원으로 집계됐다.

함영주 회장의 보수가 급여 9억원·상여금 13억원 등 22억200만원으로 가장 많았다. 전년(22억7440만원)보다는 약 7000만원 줄어든 규모다.

하나금융 측은 “수익성과 주주가치, 생산성 등의 계량지표와 그룹의 중장기 전략을 고려한 비계량지표를 종합 평가해 단기성과급 4억4800만원과 장기성과급 8억5200만원 등을 지급했다”고 밝혔다.

양종희 KB금융지주 회장은 18억9000만원, 진옥동 신한금융 회장은 12억9700만원, 임종룡 우리금융지주 회장은 11억9300만원을 받았다.

4대 은행(KB·신한·하나·우리) 수장 중에선 정상혁 행장의 작년 보수가 총 15억7000만원으로 1위를 차지했다.

정 행장의 보수는 급여 8억2000만원과 상여금 7억5000만원 등으로 전년(12억3500만원)보다 약 3억3500만원 늘었다. 진옥동 신한금융 회장보다도 많았다.

신한은행 관계자는 “2021년 정 행장이 상무로 재직할 당시 부여된 장기 성과급이 지급되면서 총 보수가 늘었다”고 설명했다.

이호성 하나은행장이 급여 7억원·상여금 2억700만원 등 9억900만원으로 뒤를 이었으며 ▷정진완 우리은행장 8억5100만원 ▷이환주 KB국민은행장 7억1200만원 순이었다.