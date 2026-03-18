제롬 김 사무총장 접견 “뜻깊은 전통 잇게 돼 큰 영광”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 18일 국제백신연구소로부터 명예회장 추대패를 전달받았다. 국제백신연구소 명예회장직은 고(故) 김대중 전 대통령의 부인 고 이희호 여사 때부터 역대 대통령 영부인이 맡던 것으로, 김 여사는 지난해 9월 명예회장으로 추대된 바 있다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “김 여사는 이날 오후 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장을 접견했다”면서 이같이 전했다.

1997년에 설립된 국제백신연구소는 대한민국이 본부를 유치한 최초의 국제기구로, 안전하고 합리적인 백신의 개발과 보급을 통해 세계 보건 증진에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

안 부대변인은 “국제백신연구소 한국후원회는 이러한 활동을 지원하고 있으며, 고 이희호 여사 이래 역대 대통령 영부인을 명예회장으로 추대해 대한민국의 기여를 널리 알리고 국내 후원 활동을 이어오고 있다”고 설명했다.

이어 그는 “이번 접견은 국제백신연구소와 한국후원회의 요청으로 마련됐다”면서 “국제백신연구소의 제롬 김 사무총장을 비롯해 프랑수아 블랑 사무차장, 한경택 사무차장, 한국후원회의 박상철 회장, 이병건 이사장, 조완규 상임고문 등이 함께했다”고 했다.

이날 김 여사는 “지난해 9월 국제백신연구소 한국후원회 제6대 명예회장으로 추대된 이후 이렇게 한자리에서 뵙게 되어 매우 기쁘다”며 “고 이희호 여사로부터 이어진 뜻깊은 전통을 잇게 된 것을 큰 영광으로 생각하고, 그에 따르는 사명과 책임 또한 무겁게 느끼고 있다”고 말했다.

또한 “국제백신연구소는 안전하고 효과적인 백신 개발과 보급을 통해 인류의 건강과 생명을 지키는 데 기여해 왔다”며 “특히 경제적 여건으로 인해 백신 혜택을 충분히 누리기 어려운 나라의 아이들에게 큰 희망이 되어준 데 깊은 존경과 감사를 전한다”고 했다.

이에 제롬 김 사무총장은 “김 여사의 따뜻한 환대와 한국후원회 제6대 명예회장직 수락에 깊이 감사드린다”며 “이는 글로벌 보건과 국제 연대를 향한 대한민국의 리더십과 가치를 보여주는 강력한 메시지”라고 화답했다.

이 자리에서 한국후원회는 김 여사에게 명예회장 추대패를 전달했다. 이 자리에서 박 회장은 “김 여사의 명예회장 취임은 백신을 기다리는 전 세계 아이들에게 큰 희망이 될 것”이라며 감사를 표하기도 했다.

또한 김 사무총장은 김 여사에게 국제백신연구소 마스코트 ‘샘’ 인형을 기념 선물로 전달했다고 한다.

이어진 비공개 접견에서 김 여사는 국제백신연구소와 대한민국의 협력 관계, 주요 성과, 향후 백신 개발 계획 등을 청취했다고 한다.

김 사무총장은 “유바이오로직스와 공동 개발한 콜레라 백신은 50여 개국에 공급되며 공중보건의 핵심 수단으로 활용되고 있다”며 “SK바이오사이언스와의 협력을 통해 개발한 장티푸스 백신은 개발도상국 아동 보호에 기여할 것으로 기대되고 있다”고 설명했다.

이에 김 여사는 “대한민국 기업과 협력해 콜레라, 장티푸스 등 백신을 개발하고 많은 아이들의 생명을 지켜낸 것은 국제백신연구소의 전문성과 우리나라 바이오 역량이 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “물심양면으로 지원해온 한국후원회의 헌신에도 깊이 감사드린다”고 말했다.

박 회장은 “한국후원회는 각계 인사가 참여해 대한민국의 글로벌 보건 역할 확대를 지원하고 있다”며 “백신 보급뿐 아니라 신종 바이러스 대응을 위한 백신 연구를 통해 보건 취약계층을 보호하고, 대한민국의 국제적 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 포부를 밝혔다.

이날 접견을 마무리하며 김 여사는 “백신을 간절히 기다리는 지구촌 아이들에게 희망을 전하는 뜻깊은 여정에 함께하게 되어 매우 기쁘다”며 “한국후원회 제6대 명예회장으로서 대한민국의 글로벌 보건 리더십 강화에 힘을 보태고, 국제백신연구소의 선한 영향력이 세계 곳곳에 전해질 수 있도록 함께 노력하겠다”고 강조했다.