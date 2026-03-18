중국인은 ‘방일 자제령’에 45% 감소

[헤럴드경제=김은희 기자] 지난달 일본을 방문한 한국인이 109만명에 육박한 것으로 나타났다.

일본정부관광국(JNTO)이 18일 발표한 2월 일본 방문 외국인 통계에 따르면 일본을 찾은 한국인은 108만6400명으로 1년 전보다 28.2% 증가했다. 역대 2월 방문자 수로는 최다를 기록했다.

한국인은 방일 외국인 가운데서도 최다를 차지했다.

일본을 방문한 전체 외국인은 346만6700명으로 1년 전보다 6.4% 늘며 역대 2월 수치로는 최고치를 경신했다. 2위는 대만인으로 69만3600명이었으며 ▷중국 39만6400명 ▷홍콩 23만3900명 ▷미국 21만9700명 등의 순이었다.

특히 방일 중국인은 1년 전보다 45% 줄었는데 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 중국 정부가 사실상 방일 자제령을 내린 데 따른 것으로 풀이된다.

JNTO는 “중국의 춘제(春節·음력 설) 연휴가 작년에는 1월 하순 시작되고 올해는 2월 중순에 잡혔지만 중국 정부의 여행 자제령 때문에 중국인의 일본 방문이 줄었다”고 설명했다.