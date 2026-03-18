[헤럴드경제=박혜림 기자] “10명 중 3명은 가짜 계정”

제9회 전국동시지방선거가 약 3개월 앞으로 다가온 가운데 대한민국 선거 관련 온라인 담론의 약 30%가 조직적인 가짜 계정에 의해 주도되고 있다는 분석이 나왔다. 이들은 선거 제도 자체에 대한 불신을 확산시키고 있었다.

앞서 일본에서 중의원 선거를 앞두고 중국계 계정 약 400개가 다카이치 사나에 총리를 비판한다는 의혹 불거진 바 있을 정도로 가짜 계정은 전 세계적으로 심각한 문제다. 한국은 설상가상 높은 디지털 연결성과 정치적 양극화로 인해 정보 조작 메시지가 대중 담론으로 빠르게 전이될 수 있는 구조적 취약성까지 가진 것으로 나타났다.

AI 기반 디지털 인텔리전스 기업 사이브라 코리아(Cyabra Korea)는 18일 발행한 ‘디지털 정보전, 선거를 어떻게 바꾸는가’ 보고서를 통해 이같이 지적했다.

사이브라가 한국의 선거 관련 온라인 담론을 분석한 결과, 조사 대상인 1454개 계정 중 약 29%가 가짜 계정으로 식별됐다. 이 가운데 약 14%는 선거 조작이나 외세 개입 등 선거 시스템에 대한 불신 메시지를 집중적으로 확산시키는 계정으로 분류됐다.

특히 국내 위치 계정만을 대상으로 한 분석에서는 위험도가 더 높았다. 한국 내 위치 계정 중 가짜 계정 비율은 약 30%였으며 부정 메시지를 확산시키는 계정의 비중은 33%에 달했다. 이들은 주로 틱톡과 X(구 트위터)를 기반으로 활동하며 조직적인 여론 증폭 활동을 전개하고 있는 것으로 조사됐다.

사이브라는 이러한 가짜 계정이 공포와 분노를 자극하는 감정 중심 메시지를 반복적으로 확산시키며 노출을 확대하는 방식으로 작동한다고 설명했다. 사실 여부와 관계없이 짧은 영상과 자극적인 문구를 결합해 알고리즘 상위에 노출되도록 설계된 콘텐츠가 빠르게 확산되는 구조다. 그 결과 특정 이슈에 대한 왜곡된 인식이 실제 여론처럼 형성될 가능성이 높다는 분석이다.

국가별 비교에서도 한국의 양상은 차별화된다. 싱가포르(59%)나 포르투갈(58%), 필리핀(45%) 등의 경우 가짜 계정 비율이 한국 보다 높지만, 이들 국가는 주로 정치 지도자 개인을 지지하거나 공격하는 양상을 보였다. 반면 한국은 ‘선거 조작’ ‘외부 개입’ 등 제도 자체의 신뢰를 훼손하는 메시지가 집중적으로 확산되는 양상이었다. 사이브라는 이에 대 *“현대의 정보전은 단순히 선거 결과에 영향을 주는 시도가 아니라, 선거 자체에 대한 신뢰를 약화시키는 시도로 해석될 수 있다”고 경고했다.

사이브라는 다가오는 2026년 대한민국 지방선거에서도 이러한 정보 조작 시나리오가 구체화될 가능성이 크다고 우려했다. 아울러 한국의 높은 온라인 연결성과 강한 정치 양극화 환경이 이러한 조직적 정보 조작 활동이 빠르게 확산될 수 있는 구조적 취약성을 형성한다고 봤다. 사이브라는 “2026년 대한민국 지방선거는 단순한 지역 정치 경쟁을 넘어 디지털 정보 환경 속에서 여론 형성 구조와 선거 제도에 대한 사회적 신뢰가 직접적으로 영향을 받을 수 있는 중요한 정치 이벤트가 될 것”이라고 말했다.

한편 가짜 계정은 여론 형성을 왜곡하기 위해 자동화·다중 계정·조직 운영 방식으로 만들어진 비정상 계정을 뜻한다. 단순 익명 계정이나 개인 의견 표현과는 구분되며, 조직적으로 메시지를 확산시키는 계정군 전체를 포함한다.

사이브라는 인공지능 기반 행동 분석과 네트워크 분석을 활용해 가짜계정 판별했다. ▷특정 계정들이 유사한 시간대에 동일하거나 유사한 문장을 반복 게시하는지 ▷짧은 기간에 비정상적으로 많은 콘텐츠를 생산하는지 등을 분석했다. 또 계정 간 리트윗·공유 관계를 추적해 특정 메시지를 중심으로 확산 고리를 형성하는 군집 구조를 식별했다. 프로필 생성 시기, 팔로워 구조 등 계정 메타데이터도 함께 반영했다.