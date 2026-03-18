홍보관 운영, 한국물환경학회·대한상하수도학회 공동학술발표회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 18일부터 20일까지 부산 벡스코에서 열리는 ‘WATER KOREA 2026’에 참가해 ‘K-eco·국가물산업클러스터 홍보관’을 운영한다고 밝혔다.

환경공단은 이번 행사에서 공단의 주요 물관리 사업과 국가물산업클러스터를 소개하고, 물산업 활성화와 국내 물기업 홍보를 지원한다.

홍보관에서는 ▷유역하수도지원센터 운영 ▷수질원격감시체계(TMS) ▷비점오염저감시설 성능검사 ▷토양·지하수 오염조사 등 공단의 물환경 관리 사업을 소개한다.

또 국가물산업클러스터와 입주기업을 함께 홍보하고, 클러스터 내 15개 기업이 참여하는 공동관을 운영해 국내 물기업의 우수 기술을 선보일 예정이다.

공단은 또 19일 한국물환경학회와 대한상하수도학회 공동학술발표회에서 특별세션을 개최한다.

‘Future Water, 하수처리시설을 에너지화 대체수자원 생산기지로’를 주제로 열리는 특별세션은 미래 물 수요 대응과 물-에너지-공간 융합 관점에서 하수처리시설의 새로운 역할을 모색하기 위해 마련됐다.

세션에서는 ▷한혜진 한국환경연구원 박사의 ‘AI 데이터센터 냉각 경쟁과 재이용수 기반 지속가능 물공급 전략’ ▷최문진 ㈜부강테크 대표의 ‘AI 시대 공공인프라 복합개발 전략: K-Green Digital Infra’ ▷장래혁 한국환경공단 차장의 ‘한국형 원워터(One Water) 관점의 하수 재이용 전략’ 등 발표와 토론이 진행될 예정이다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “이번 ‘WATER KOREA 2026’ 참여를 통해 공단의 물관리 사업과 국가물산업클러스터를 알리고 물산업 활성화에 기여할 것”이라며 “물-에너지 융합 분야를 선도하고 물관리 전문기관으로서 역할을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.