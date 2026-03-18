2.0ℓ 터보·전기모터 결합한 321마력 조명 등 리쥬브네이트 웰니스 기능 탑재 프리미엄 SUV 시장 공략…9500만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] 에프엘오토코리아(FLAK)가 링컨의 대표 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘노틸러스 하이브리드’를 국내 시장에 출시했다고 18일 밝혔다.

에프엘오토코리아는 노틸러스 하이브리드를 통해 링컨이 강조해온 ‘고요한 비행’ 철학을 한층 강화하는 동시에, 친환경 차량 수요 확대 흐름에 대응해 프리미엄 SUV 시장 내 경쟁력을 높인다는 전략이다.

‘노틸러스’는 ‘탐험’을 의미하는 라틴어에서 유래한 이름처럼, 우아한 디자인과 부드러운 주행 성능, 넉넉한 실내 공간을 기반으로 글로벌 시장에서 꾸준한 인기를 얻어온 모델이다. 이번 하이브리드 모델은 기존 강점에 전동화 기술을 더해, 정숙성과 효율성을 동시에 확보했다.

노틸러스 하이브리드는 2.0ℓ 터보차저 4기통 엔진과 99㎾ 전기모터를 결합한 하이브리드 시스템을 탑재했다. 시스템 총 출력은 321마력으로, 정숙함 속에서도 강력한 주행 성능을 발휘한다.

전자식 무단변속기(eCVT)는 변속 충격을 최소화해 부드러운 가속을 구현하며, 내연기관과 전기모터를 상황에 따라 단독 또는 병행 구동하는 방식으로 효율을 극대화했다. 또한 회생 제동 시스템을 통해 주행 중 발생하는 에너지를 배터리 충전에 활용, 성능과 연비를 동시에 확보했다. 국내 인증 기준 복합 연비는 약 11.9㎞/ℓ다.

디자인 측면에서는 링컨의 수평적 디자인 언어를 기반으로 고급스러움을 강조했다. 후면부에는 모던한 화이트 레터링을 적용했으며, 블루 하이라이트 엠블럼과 전용 배지를 통해 하이브리드 모델의 정체성을 드러냈다.

실내는 디지털 경험을 대폭 강화했다. 대시보드 상단을 가로지르는 48인치 4K 파노라마 디스플레이는 차량 정보를 직관적으로 제공하며, 11.1인치 센터 스택 터치스크린과 함께 다양한 기능을 손쉽게 제어할 수 있다. 사용자 맞춤형 화면 구성도 가능하며, 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 지원해 스마트폰 연동성을 높였다.

플랫탑 스티어링 휠은 시야 확보와 디스플레이 가독성을 개선했으며, 크리스탈 오디오 노브와 피아노 키 시프터, 앰비언트 라이트 등 디테일 요소를 통해 링컨 특유의 럭셔리 감성을 완성했다.

노틸러스 하이브리드는 단순한 이동 수단을 넘어 ‘휴식 공간’으로서의 차량 경험을 제시한다. 링컨의 웰니스 프로그램인 ‘리쥬브네이트’ 기능을 통해 조명, 시트 마사지, 향기 등을 개인 취향에 맞게 설정할 수 있다.

특히 3가지 디지털 향기 카트리지를 적용해 후각적 경험을 강화했으며, 28개 스피커로 구성된 레벨 울티마 3D 오디오 시스템이 입체적인 사운드를 제공한다. 이를 통해 차량 내부를 하나의 프리미엄 휴식 공간으로 구현했다.

주행 안정성과 편의성도 강화됐다. 어댑티브 서스펜션은 차량의 움직임과 조향, 제동 상태 등을 실시간으로 분석해 승차감을 최적화한다. 노멀, 컨저브, 익사이트, 슬리퍼리, 딥 컨디션 등 5가지 드라이빙 모드를 지원해 다양한 도로 환경에 대응할 수 있다.

또한 링컨의 첨단 운전자 보조 시스템 ‘코-파일럿 360’을 적용했다. 전방 충돌 방지 보조 시스템, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조 및 레인 센터링 기능 등을 통해 주행 안전성을 높였다.

이윤동 에프엘오토코리아 대표는 “2026년형 노틸러스 하이브리드는 링컨이 추구하는 ‘궁극의 안식처’ 가치를 하이브리드 기술로 한 단계 끌어올린 모델”이라며 “차별화된 프리미엄 경험을 더 많은 고객이 체감하길 기대한다”고 말했다.

2026년형 링컨 노틸러스 하이브리드의 국내 판매 가격은 9500만원(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준)이다.