중동 군사적 긴장 고조 속 실전적 연습으로 대비태세 확립

[헤럴드경제=윤호 기자] 안규백 국방부 장관은 18일 육군 수도방위사령부가 관할하는 지휘통제벙커인 ‘B-1문서고’(B-1벙커)를 찾아 2026년 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 2부 연습 현장을 점검하고 장병들을 격려했다.

이번 방문은 지난 주 국방지휘본부·연합공군구성군사령부에 이은 두 번째 FS연습 현장점검이다.

안 장관은 전투통제실에서 최근 중동 전역에서 군사적 충돌이 확대되는 등 불확실한 국제 안보환경을 언급하며 “연습과 훈련의 강도가 곧 전투력임을 명심하고, 군인의 숙명이자 생명선인 강도 높은 연습과 실전적인 훈련을 통해 굳건한 연합방위태세를 유지할 것”을 당부했다.

또 “전쟁은 국민의 생사와 국가의 존망이 달려있는 중대사”라며 “지금 이 자리에 있는 여러분이 우리 국민과 대한민국의 미래를 지킨다는 자긍심과 사명감을 갖고 맡은 바 임무에 매진해달라”고 당부했다.

안 장관은 합동작전센터로 이동해 “연습은 이번 주로 종료되지만 27일까지 이어지는 야외기동훈련도 안전하고 성과 있게 시행될 수 있도록 끝까지 만전을 기해달라”고 말했다.

이어 “확고한 한미동맹을 기반으로 한 연합방위태세를 강화하는 가운데 자주국방을 위한 노력도 소홀히 해서는 안된다”고 덧붙였다.

이번 FS연습은 미래연합사 완전운용능력(FOC) 검증 및 북한의 핵·미사일 위협, 최근 전쟁양상의 변화에 대응하기 위한 연합작전 수행능력 향상에 중점을 두고 시행되고 있다.

국방부는 “한미는 굳건한 동맹을 재확인하고, 어떠한 위협에도 즉각 대응할 수 있는 연합방위태세를 더욱 공고히 해나가겠다”고 강조했다.