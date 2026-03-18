고함량 비타민B 복합제 부문 ‘최고 브랜드’ “최적 섭취량 설계 등 소비자 만족도 높여”

GC녹십자 ‘비맥스 제트’가 제10회 ‘2026 KCAB 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상’에 선정됐다. ‘KCAB 한국소비자 평가 최고의 브랜드’는 시장점유율과 공정거래위원회, 한국소비자원, 식품의약품안전처 등 유관기관의 공개 데이터를 바탕으로 후보를 선별한다. 이후 소비자 만족도와 가치 실현 등을 종합적으로 검토해 각 부문 최고 브랜드를 선정하는 권위 있는 시상식이다.

18일 업계에 따르면 이번에 수상한 ‘비맥스 제트’는 고함량 비타민B 복합제 부문에서 최고의 브랜드로 선정됐다. 특히 스트레스와 과로에 시달리는 현대인의 ‘최적 섭취량(Optimal Daily Intakes, ODI)’에 맞춰 설계된 점이 높은 평가를 받았다. 특히 부작용 없는 최대 관용량까지 성분 함량을 높이고 고가의 활성형 성분을 함유해 빠른 효과를 구현한 전략이 소비자들에게 인정받은 결과라는 게 GC녹십자의 설명이다.

비맥스 라인업은 비타민 B군과 더불어 비타민 10여종, 각종 미네랄을 균형 있게 함유해 육체피로와 체력저하를 개선하는 점이 특징이다. 특히 ‘비맥스 제트’는 체내 코엔자임 형태로 빠른 효과를 보이는 활성형 비타민인 ‘메코발라민’의 표준제조기준 1일 최대 함량을 함유해 신경통 완화 효능을 강화한 것이 장점이다. 또한, 두뇌 피로와 육체 피로를 동시에 개선한다고 알려진 ‘벤포티아민(B1)’, ‘비스멘티아민(B1)’ 등 5종의 활성비타민을 함유하고 있다.

GC녹십자 관계자는 “‘비맥스 시리즈’는 연령대별 특성에 맞춘 세분화된 제품 라인업을 통해 소비자들의 신뢰를 얻어왔다”며 “면역력 강화와 피로 회복이 중요한 환절기에 큰 도움이 될 것으로 기대하며, 앞으로도 소비자 니즈를 반영한 제품 개발과 리뉴얼을 지속할 계획”이라고 말했다.

한편 비맥스 라인업은 일반의약품으로 약국에서만 구입할 수 있다.