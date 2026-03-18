PF 대출 비중 20% 이내 제한 부동산·건설업 대출 충당금 130% 적립 ‘사회금융본부’ 신설해 사회연대경제 조직 지원

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 지난해 연간 연체율이 5%대 초반을 기록하며 전년 상반기 대비 3%포인트(P)가량 감축하는 성과를 거뒀다고 18일 밝혔다. 중앙회는 행정안전부와 금융당국의 관리 방침에 발맞춰 장기적인 체질 개선에 박차를 가할 계획이다.

▶ 부실채권 정리 가속화 및 PF 대출 규제 강화 = 새마을금고는 올해도 자산관리회사(MG AMCO)를 필두로 부실채권 정리에 매진한다. 캠코, NPL 재구조화 펀드, 자산유동화 방식 등 매각 채널을 다변화해 외부 매각 규모도 대폭 확대할 방침이다.

특히 건전성 관리의 핵심인 부동산 PF 대출에 엄격한 잣대를 적용한다. 올해부터 부동산 개발 관련 공동대출 및 관리형 토지신탁 등 신규 PF 대출 취급을 원칙적으로 제한했다. 아울러 전체 대출 중 PF 비중을 20% 이내로 억제하는 PF 대출 한도를 도입해 여신 건전성을 선제적으로 관리한다.

▶ 부동산업 대출 ‘130% 충당금’ 적립…손실 대책으로 흑자 전환 목표 = 지난해 손실 흡수 능력 제고를 위해 대손충당금을 꾸준히 적립해 온 새마을금고는, 오는 4월부터 부동산·건설업 대출에 대한 충당금 적립률을 130%까지 상향한다.

대규모 충당금 적립으로 인한 적자를 해소하기 위해 ‘종합 손실 대응 대책’도 수립했다. 부실채권 관리를 통해 PF 규모를 줄이고 대손비용을 단계적으로 낮춰 2년 내 흑자 전환을 이뤄내겠다는 목표다.

수신 전략에도 변화를 준다. 요구불 예금 증대와 과도한 고금리 수신 지양을 통해 이자 비용을 절감하는 한편, 중앙회와 금고 간 연계 대출을 확대해 자금 운용처를 적극 발굴한다. 또한 카드 및 공제사업 지원을 강화해 비이자 수익 기반도 넓힐 예정이다.

▶‘새마을금고 비전 2030’… 포용금융과 사회적 책임 강화 = 새마을금고는 행정안전부 및 금융당국 특별관리TF 체제에서 상반기 동안 강도 높은 검사 및 경영지도를 받게 된다. 상반기 중 35개, 연간 총 57개 금고를 대상으로 행안부·금융당국 합동 검사가 진행되며, 연체율·예수금·유동성·손익 등 주요 지표에 대한 검토 및 관리가 이뤄진다.

장기적으로는 지난 2월 선포한 ‘새마을금고 비전 2030’에 따라 건전성 강화, 협동조합성 회복, 지역 문제 해결 등 3대 핵심 목표와 37개 과제를 추진한다. 특히 올해에는 ‘사회금융본부’를 신설해 마을기업과 협동조합 등 사회연대경제 조직에 대한 금융·비금융 지원을 확대할 계획이다.

서민금융 본연의 역할도 강화한다. 2030년까지 서민금융 비중을 전체 여신의 80% 수준으로 끌어올리고, 총 1조8000억원 규모의 보증재원 출연 등 금융지원을 추진한다. 사회연대경제조직 대출 지원으로 금융취약계층(서민, 소상공인, 초저신용자) 대출 및 정책자금 공급을 확대한다.

김인 새마을금고중앙회장은 “현재의 경영 환경을 엄중히 인식하고 있으며, 부단한 체질 개선을 통해 반드시 장기적 안정을 이룩하겠다”며 “건전성 관리에 집중하면서도 서민 중심 금융기관이라는 정체성을 공고히 할 것”이라고 강조했다.