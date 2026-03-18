부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘AI 혁신 얼라이언스’ 출범 ▷AI 기술개발 및 현장실증 ▷데이터 수집·분석 표준화 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 18일 오전 10시 부산항국제전시컨벤션센터에서 부산 조선산업의 인공지능(AI) 전환을 위한 업무협약을 체결하고 ‘AI 혁신 얼라이언스’ 출범식을 개최했다.

이날 행사에는 박형준 시장을 비롯해 하태경 부산시 인공지능위원회 공동위원장, 류동근 국립한국해양대학교 총장, 이재우 부산대 교학부총장, 유승목 한국주조공학회 회장, 최금식 부산조선해양기자재공업협동조합 이사장, 최태훈 한국생산기술연구원 지능화뿌리기술연구소장, 배정철 한국조선해양기자재연구원 원장, 서용석 중소조선연구원 원장, 김태환 한국산업지능화협회 부회장, 정현돈 부산벤처기업협회 회장, 김태열 부산정보산업진흥원 원장, 김형균 부산테크노파크원장과 35개 기업 대표 등 산학 관계자 70여명이 참석했다.

업무협약 주요 내용은 ▷AI 기술개발 및 현장 실증 ▷온라인 소통 커뮤니티 구축 ▷정부 지원사업 공동 발굴 ▷전문인력 양성 및 기술 교류 ▷데이터 수집·분석 표준화 등이다.

시는 현장 실증 중심의 AI 공정 혁신 모델을 구축해 수요기업의 생산성을 높이고, 기술 공급기업의 성장기회를 확대해 지역산업 생태계의 선순환 구조를 만들어 나갈 방침이다. 또한 수요기업, 공급기업, 공공기관이 함께 참여하는 개방형 협력구조 위에 공동 프로젝트를 발굴할 계획이다.

박형준 시장은 “현장 목소리를 반영해 조선산업의 AI 전환을 지속 지원하겠다”며 “지역 중소기업의 경쟁력을 높여 지속가능한 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.