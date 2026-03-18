- 우주항공청, 메탄 추진제 기반 재사용 핵심기술 반영 - 시스템 개념설계 예비설계, 재사용발사체 개발 착수

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 메탄 엔진 기반 재사용발사체 개발에 속도를 낸다.

우주항공청은 차세대발사체개발사업 ‘후속 시스템설계검토회의(delta SDR)’를 19일 한국항공우주연구원에서 개최한다고 밝혔다.

차세대발사체개발사업은 2032년까지 총 2조 2921억 원 규모를 투입, 누리호 대비 대폭 향상된 발사 성능의 국가 주력 발사체를 개발하여 달 착륙선 자력 발사와 재사용 기술 확보를 추진하는 사업이다. 지난해 12월 ‘메탄 추진제 기반 재사용 발사체’로 사업내용이 변경되어 올해부터 개발이 본격적으로 진행되고 있다.

이번 회의는 지난 12월 진행된 시스템설계검토회의 후속으로 국내 우주발사체 분야 전문가, 우주청 관계자, 항우연 발사체 개발 연구진 및 체계종합기업(한화에어로스페이스) 담당자 등 약 100여명이 참여해 재사용 차세대발사체의 본격적인 개발을 위한 요구조건과 시스템 개념설계에 대해 점검·확인할 계획이다.

주요 검토 내용은 ▷시스템요구조건 및 발사체 구성에 대한 개념설계안 ▷메탄 엔진 시험설비 및 전용 발사대 구축 계획 ▷향후 상세 일정과 개발 리스크 관리방안 등의 사업 전반에 대한 사항으로, 구체적이고도 심도있는 점검을 통해 개념설계를 마무리하고, 예비설계 단계 진입 여부를 검토할 예정이다.

박재성 우주항공청 우주수송부문장은 “차세대발사체는 2030년대 국내 우주수송을 책임질 국가 주력 발사체로, 급변하는 우주발사체 기술 패러다임에 능동적으로 대응하기 위해 재사용발사체로 개발할 예정”이라며 “이번 회의를 통해 시스템 개념설계를 마무리하고, 예비설계 단계로 진입하여 개발을 본격화할 계획”이라고 밝혔다.