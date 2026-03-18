18일부터 31일까지 모집…훈련장려금 월 최대 20만원 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 18일부터 31일까지 ‘2026년도 온실가스관리 전문인력 양성과정 2기’ 교육생 약 30명을 모집한다고 밝혔다.

‘온실가스관리 전문인력 양성과정’은 2050년 탄소중립 목표 설정에 따른 국가 온실가스 감축 부담에 대비해 산업계의 온실가스 배출 관리와 감축 업무를 수행할 실무형 인력을 양성하기 위한 교육과정이다.

환경공단은 2009년 이후 현재까지 약 3000명의 탄소중립 관련 전문인력을 양성했고, 지난해에는 수료생 103명 배출과 취업률 72.5%를 기록했다.

이번 ‘온실가스관리 전문인력 양성과정 2기’는 약 30명 내외를 모집하고, 한국환경공단 인재개발원 누리집 ‘교육수강신청’을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

지원 자격은 대학 졸업예정자와 미취업자이며, 교육은 4주간 이론 및 현장실습 중심의 실무교육으로 운영된다. 교육생에게는 훈련장려금 월 최대 20만원이 지원된다.

환경공단은 올해 총 104명(6회 과정)을 대상으로 교육을 운영하고, 훈련생과 채용기관 간 취업설명회를 비롯해 전문 상담사를 활용한 취업 특강 등을 통해 청년 취업을 지원할 예정이다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “공단의 온실가스관리 전문인력 양성과정은 탄소중립 분야 전문인재 양성을 위한 실무 중심 교육”이라며, “교육생들이 핵심 실무역량을 갖춰 관련 분야로 진출할 수 있도록 지원해 청년 취업의 마중물 역할을 하겠다”고 말했다.