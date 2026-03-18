보고서 작성 시간 80% 단축 금융권 보안·규제 요건 충족

[헤럴드경제=차민주 기자] AI·클라우드 기업 메가존클라우드는 JB금융그룹 계열 여신전문금융회사 JB우리캐피탈의 핵심 업무보고서 작성 효율화를 위한 생성형 인공지능(AI) 플랫폼을 구축했다고 18일 밝혔다.

메가존클라우드에 따르면 JB우리캐피탈은 기업정보 분석과 보고서 작성 업무에 많은 시간을 소요해 왔다. 특히 영업승인신청서와 심사의견서 등 핵심 보고서를 작성하는 과정에서 실무진이 상당한 시간을 투입해야 했다. 이에 JB우리캐피탈은 임직원이 고부가가치의 업무에 집중할 수 있도록 생성형 AI 기반 플랫폼을 구축하기로 결정했다.

메가존클라우드는 자사의 생성형 AI 컨설팅 서비스 ‘Megazone AIR Consulting’과 개발 서비스 ‘Megazone AIR Build’를 통해 JB우리캐피탈 생성형 AI 플랫폼을 구축했다고 설명했다. 이 플랫폼은 AWS의 ‘아마존 베드록(Amazon Bedrock)’을 기반으로 앤스로픽의 ‘Claude Sonnet 4.5’와 검색증강생성(RAG) 기술을 탑재했다.

JB우리캐피탈은 이 플랫폼을 통해 보고서 작성 프로세스를 자동화하면서, 영업승인신청서 작성 시간은 약 80%, 심사의견서 작성 시간은 30% 단축됐다고 강조했다.

플랫폼은 JB우리캐피탈 실무진이 작성할 보고서 유형과 참고할 내부 문서를 선택하면, AI가 이를 분석해 초안을 생성하는 구조로 설계됐다. 작성 빈도가 높고 반복 작업이 요구되는 4종의 영업승인신청서와 심사의견서를 우선 적용 대상으로 삼았다. 생성된 보고서 초안은 추가 생성, 요약, 용어 설명 등을 채팅하듯 요청해 즉시 보완할 수 있다. 모든 기능은 기존 사용하고 있는 JB우리캐피탈의 ‘업무 포털’과 연계됐다.

이어 메가존클라우드는 이번 플랫폼의 특징으로 금융 당국의 ‘전자금융감독규정’과 ‘망 분리 보안 가이드라인’ 등 금융권 보안·규제 요건을 충족하도록 설계된 점을 꼽았다.

또 핵심 데이터를 내부에 보관하고 AI 기능은 클라우드에서 운영하는 하이브리드 구조로 구축했다. ▷VPN 기반 암호화 통신 ▷사용자 권한 제어(토큰·IP) ▷이중 인증(OTP) ▷비상 시 즉시 차단 가능한 킬 스위치(Kill Switch) 등 보안 장치를 적용했다.

이재관 JB우리캐피탈 디지털-IT 본부장은 “반복적인 보고서 작성 업무를 효과적으로 단축함으로써 기업 분석과 고객 응대 등 핵심 업무에 집중할 수 있게 됐다는 평가가 이어지고 있다”며 “특히 영업, 심사 담당자뿐만 아니라 사후관리 직원들까지 업무 편의성이 향상됐으며, 부서 간 협업 효율성도 증대되어 조직 전체의 생산성 향상으로 이어지고 있다”고 말했다.

공성배 메가존클라우드 최고인공지능책임자(CAIO)는 “이번 사업은 보안 규제가 엄격한 금융권에서도 생성형 AI 기술이 실질적인 업무 성과로 이어질 수 있음을 증명한 사례”라며 “앞으로도 금융권에 특화된 AI 및 클라우드 기술력을 바탕으로 고객의 디지털 혁신을 적극 지원하겠다”고 말했다.