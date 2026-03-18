대출 금리·조건 비교해 비대면 가입 가능

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 개인사업자 전용 대환대출 상품인 ‘우리 사장님 대출(갈아타기)’을 출시했다고 18일 밝혔다.

이 상품은 금융권 공동 개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스 시행에 맞춰 출시됐다. 여러 금융기관의 대출 금리와 조건을 비대면으로 비교해 더 유리한 조건의 우리은행 상품으로 영업점 방문 없이 간편하게 이동할 수 있는 것이 특징이다.

우리은행은 맞춤형 우대금리를 제공한다. 대출 한도에는 제한이 없으며 한도를 증액해 신청하는 것도 가능하다. 단 비대면 신청 시 대출 한도는 최대 1억원이다.

대출 신청은 영업점 또는 모바일 애플리케이션 ‘우리WON기업뱅킹’을 통해 가능하다. 네이버페이·카카오페이·토스 등 제휴 플랫폼의 대출 비교 서비스에서도 신청할 수 있다.

우리은행은 앞서 지난 12일 사전 베타 테스트를 진행해 서비스 안정성과 이용 편의성을 점검했다.

상품 출시에 맞춰 이벤트도 진행된다. 우리은행은 대출이동서비스를 통해 다른 금융기관 개인사업자 신용대출을 조회한 선착순 2000명에게 네이버페이(Npay) 포인트 1000원을 제공한다. 우리은행으로 갈아타기를 완료한 고객 중 100명을 추첨해 5만원 상당의 신세계 상품권도 선물할 예정이다.

박준석 우리은행 소호사업부장은 “고금리 대출로 어려움을 겪는 소상공인의 실질적인 금융비용 부담을 완화하는 데 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 소상공인을 위한 포용금융 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.