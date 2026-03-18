기업신용평가 심사의견 시스템 자체 개발 심사의견 작성 30분 → 10초 대폭 단축

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 한 기업 신용평가 심사의견 생성 시스템을 자체 개발해 전 영업점에 도입했다고 18일 밝혔다.

이번 시스템은 기업대출 과정에서 필요한 신용평가 심사의견 작성을 생성형 AI 기반으로 자동화한 것이 핵심이다. 기업의 재무제표와 업체 정보, 산업 동향 등 다양한 데이터를 AI가 분석해 외감·비외감 기업에 대한 심사의견 초안을 자동으로 생성한다.

하나은행은 이번 시스템 도입으로 여신 심사 업무의 효율성이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다. 기존에는 직원이 기업 지표를 분석하고 서술형 의견을 작성하는 데 평균 30분 이상이 소요됐지만, 시스템 도입 이후 약 10초 만에 초안 생성이 가능해졌다. 이를 통해 연간 약 7만 건에 달하는 신용평가 업무에서 약 2만7000시간 이상의 업무 절감 효과가 기대된다는 설명이다.

특히 해당 시스템은 하나은행이 자체 설계한 인하우스 모델로, 여신 전문가들의 평가 기준을 알고리즘에 반영해 심사의견의 표준화와 정확도를 높였다. 향후에는 가계여신과 기업여신 전반으로 자동화 범위를 확대해 여신 심사 전 과정의 AX를 추진하고, 보다 신속하고 정교한 ‘지능형 여신 심사 체계’를 구축한다는 계획이다.

하나은행 관계자는 “이번 시스템 개발은 AI를 통한 업무 효율성 극대화로 생산성을 높이고 직원들이 손님과 기업을 더 깊이 이해할 수 있도록 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영해 다양한 업무 영역에 AI를 접목하고, 영업점과 손님에게 실질적인 도움이 되는 방향으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.