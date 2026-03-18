관광업계에 활력을 불어넣는 방탄소년단 숙박·미식·엔터테인 팬퍼스트 캠페인 음악분수, 미디어 등 몰입형 콘텐츠 운영

[헤럴드경제=함영훈 기자]조만간 완전체로 컴백하며 앨범발매와 광화문광장 공연을 하게될 방탄소년단(BTS)이 관광업계에 활기를 불어넣고 있는 가운데 파라다이스도 이와 관련한 콘텐츠 프로모션에 나섰다.

파라다이스시티는 ‘유어 파라다이스 인 더 시티(Your Paradise in THE CITY)’ 프로모션을 통해 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 기념하는 숙박∙미식∙엔터테인먼트 콘텐츠를 3월 20일부터 4월 19일까지 한 달간 선보인다.

한국을 찾을 전 세계 방문객을 위한 체험 중심의 복합 문화 시티 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’의 일환이다.

‘BTS 더 시티 아리랑 서울’은 약 2주간 도시 곳곳을 방탄소년단 관련 체험 테마로 꾸미고, 시민들에게 일상에서 문화예술을 경험하는 기회를 제공하는 축제다. 이에 파라다이스시티는 공식 파트너사로 참여하며 방탄소년단의 음악 세계로부터 모티프를 얻은 굿즈, 객실 패키지, 식음 메뉴, 포토존, 미디어 파사드, 음악 분수를 선보인다.

먼저, 방탄소년단 컴백을 기념하는 한정판 굿즈 5종을 특별 제작했다. 굿즈는 ’BTS 더 시티 아리랑 서울‘을 나타내는 여권 케이스, 배스 타월, 더스트백, 객실 슬리퍼, 웰컴 카드로 구성되었다.

한정판 굿즈는 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 객실 패키지 이용 고객에게 증정한다. 또한, 파라다이스시티 호텔 패키지 고객에게는 리조트 내에서 현금처럼 사용하는 리조트머니 4만 원과 라운지 파라다이스 ‘블랙 버거’, ‘레드 하이볼’을 제공한다. 또한 아트파라디소 패키지 이용객은 방탄소년단 테마 웰컴 드링크와 조식을 즐길 수 있다.

리조트 내 주요 다이닝 공간에서는 신보 ‘아리랑(ARIRANG)’과 히트곡을 주제로 한 신메뉴들을 출시한다.

우선 ‘라운지 파라다이스’는 블랙번과 파마산 튀일로 한국 갓을 본뜨고 한우 패티로 깊은 풍미를 완성한 ‘블랙 버거’와 히비스커스의 붉은 색감이 돋보이는 ‘레드 하이볼’을 선보인다. 이탈리안 레스토랑 ‘라스칼라’에서는 ‘봄날’, ‘소우주’, ‘불타오르네’ 등을 재해석한 코스 요리를 운영하여 미각을 통한 음악적 감동을 선사한다.

라이브 뮤직 라운지 ‘루빅’은 방탄소년단이 연상되는 주류 메뉴를 준비했다. 한국 최초의 싱글몰트 위스키 ‘기원’을 베이스로 한 하이볼과 KHEE 소주를 활용한 테마 칵테일, 그리고 아티스트의 에너지와 퍼포먼스를 3가지 맛으로 표현한 ‘다이너마이트 샷 플라이트’ 등을 맛볼 수 있다. 이와 곁들이기 좋은 한우 육회와 김부각의 조화인 ‘다이너마이트 육회 크런치’도 함께 출시된다. ‘Dynamite’는 방탄소년단의 대표곡 중 하나다. 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소의 한식 파인다이닝 레스토랑 ‘새라새’는 방탄소년단의 감성으로 물든 공간에서 서양식 모닝 플레이트와 ‘K-Food Breakfast’로 명란 애호박 비빔밥 등 한국적 맛을 담아 조식으로 제공한다.

리조트 곳곳에 이들의 음악을 다채롭게 체험할 수 있는 콘텐츠도 마련한다.

실내 광장 ‘플라자’에는 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ 테마 포토존을 설치하여 방문객 누구나 자유롭게 촬영하고 체험할 수 있도록 운영한다. 플라자에 위치한 이벤트 부스에서는 파라다이스시티 인스타그램 팔로우를 인증한 방문객에게 한정판 ‘토퍼’를 선물한다. 또한 이벤트 기간에 SNS에 인증 사진을 남기면 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다.

이에 더해 프리미엄 클럽 ‘크로마’ 외벽에는 신곡을 테마로 한 미디어 파사드를 상영하며, 리조트 입구에서는 방탄소년단의 음악에 맞춘 분수 쇼가 펼쳐진다.