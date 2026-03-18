연초 이후 수익률 16.3% 전체 채권혼합 ETF 중 2위

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX 삼성전자채권혼합 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 1조원을 돌파, 1조467억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

국내 주식시장과 채권에 동시에 투자하는 KODEX 200미국채혼합 ETF도 1조4498억원에 달해 KODEX의 대표 채권혼합 ETF 2종 합산 순자산은 2조5000억원에 육박했다.

글로벌 지정학적 이슈로 국내 주식시장의 상승세가 주춤한 가운데, 주식과 채권에 동시에 투자하는 채권혼합형 ETF로 투자자들의 자금이 유입된 영향으로 풀이된다.

KODEX 삼성전자채권혼합은 연초 이후 은행 창구를 통한 순매수가 4205억원, 개인 순매수 141억원을 기록했다. 같은 기간 KODEX 200미국채혼합은 은행 창구 4358억원, 개인 376억원 순매수가 이어졌다.

두 ETF의 수익률도 채권혼합형 중 최상위다. KODEX 삼성전자채권혼합과 KODEX 200미국채혼합의 연초 이후 수익률은 각각 16.3%, 17.3%를 기록하며, 전체 채권혼합형 중 수익률 2위, 1위를 차지했다.

KODEX 삼성전자채권혼합은 반도체 대장주인 삼성전자를 30%까지 편입하며, 국고채 3년물에 70% 비중으로 투자한다. 국내 주식시장에 상장된 단일 종목과 채권을 혼합해 투자하는 유일한 ETF다. KODEX 200미국채혼합은 코스피200 지수와 미국 국채에 분산 투자한다. 국내 주식 40%, 미국 10년물 국채를 60% 비중으로 편입했다.

두 상품은 안전자산 비율이 50% 이상으로, 개인연금과 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 또 두 ETF는 분배 기준일을 매월 15일을 기준일로 설정해 월중 분배금을 지급하는 구조를 갖고 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “국내외 시장이 혼란스럽지만 KODEX 국내 주식 채권혼합형 ETF는 포트폴리오 변동성을 낮춘 설계로 연금 투자자들이 장기 투자하기 좋은 상품”이라며 “앞으로도 투자자들이 안정적으로 자산을 운용할 수 있도록 다양한 자산 배분형 ETF 상품을 지속해서 선보일 계획”이라고 말했다.