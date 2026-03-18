독자 ADC 플랫폼 기반 차세대 파이프라인 공개 기존 치료제 대비 우수한 효능 및 안독성 개선 글로벌 임상 진입 위한 IND 신청 준비 박차

[헤럴드경제=최은지 기자] 리가켐 바이오사이언스(이하 리가켐바이오)가 다발성 골수종 치료제로 개발 중인 차세대 BCMA(B세포 성숙 항원) 표적 항체-약물 접합체(ADC) 파이프라인의 연구 성과를 세계 무대에서 공개한다.

18일 리가켐바이오에 따르면, 회사는 오는 4월 17일부터 22일(현지 시각)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 ‘미국암연구학회(AACR 2026)’에서 BCMA ADC 후보물질 2종(LCB14-2524, LCB14-2516)의 전임상 데이터를 포스터로 발표할 예정이다.

이번 파이프라인은 리가켐바이오가 추진 중인 ‘BioBest(바이오베스트)’ 전략의 핵심 프로젝트로, 현재 회사가 보유한 관련 파이프라인 중 개발 단계가 가장 빠르다. 다발성 골수종 시장에서는 최근 ‘블렌랩’의 재승인으로 BCMA 표적 치료의 중요성이 재확인됐으나, 블렌랩의 고질적인 안구독성 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 꼽힌다.

리가켐바이오는 자체 ADC 플랫폼인 ‘ConjuAll™(컨쥬올)’을 활용해 기존 치료제의 한계를 극복하는 데 집중했다. 첫 번째 후보물질 ‘LCB14-2524’는 항체 의존성 세포 독성(ADCC) 기능을 강화한 항체에 차세대 LBG 링커와 MMAF 페이로드를 결합했다. 두 번째 ‘LCB14-2516’은 안전성을 높인 항체에 독자 개발한 PBD 프로드러그(prodrug) 페이로드를 장착해 치료 효능을 극대화했다.

초록을 통해 공개된 전임상 결과에 따르면, 두 후보물질 모두 대조군인 블렌랩 대비 월등한 세포 독성과 효능을 입증하며 안구독성 감소 가능성을 확인했다.

리가켐바이오는 이번 AACR 발표를 기점으로 글로벌 임상 시험 진입을 위한 임상시험계획(IND) 신청 준비에 박차를 가할 계획이다. 이를 통해 ‘BioBest’ 전략의 가치를 입증하고 후속 파이프라인 개발에도 역량을 집중한다는 방침이다.

리가켐바이오 관계자는 “이번 연구 성과는 환자들에게 기존 치료제보다 안전하고 강력한 치료 옵션을 빠르게 제공할 수 있는 근거가 될 것”이라며 “글로벌 임상 진입을 가시화해 기업 가치를 극대화하겠다”고 밝혔다.