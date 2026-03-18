온라인몰 ‘K-UNIVERSE’ 기획전…명동점 ‘K-WAVE존’ BTS 굿즈 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 BTS 광화문 공연(21일)을 계기로 외국인 대상 ‘K-러브 페스티발’ 쇼핑 캠페인을 31일까지 진행한다고 밝혔다.

온라인몰에서는 ‘K-UNIVERSE’ 기획전을 통해 K-패션·뷰티·식품 상품을 최대 45% 할인 판매한다. 메디큐브·헤라·아누아·정관장·기원 위스키 등이 참여한다. 신규 가입 외국인 회원에게는 면세포인트 5000원과 9% 할인 쿠폰도 제공한다.

명동점에서는 즉시 사용할 수 있는 할인 쿠폰과 최대 3만원 쇼핑지원금을 제공한다. 11층 ‘K-WAVE존’에서는 BTS 완전체 매거진과 BT21 굿즈 등 신상품을 선보인다. 10층 메디큐브·SK-II 팝업에선 뷰티 디바이스 체험과 피부 진단 서비스를 제공한다. 인천공항점에서는 보라색 풍선 등 캠페인 비주얼을 선보인다.

신세계면세점 관계자는 “K-컬처와 쇼핑을 결합한 다채로운 프로모션을 통해 면세 쇼핑 경험을 확대할 것”이라고 말했다.