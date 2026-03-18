[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 당동 150-1번지 일원에서 추진 중인 ‘군포역세권 복합개발사업 A1BL 지식산업센터 신축공사’가 마무리됨에 따라, 조만간 사용승인 절차가 진행될 예정이라고 밝혔다.

이번 사업은 노후화된 기존 일반공업지역 및 역세권을 활성화하기 위해 추진됐다. 전체 복합개발사업의 핵심적인 첫 성과로 평가받고 있다.

사용승인을 앞둔 트리아츠 지식산업센터는 대지면적 2만8751㎡, 연면적 24만4445㎡ 규모로 지하 3층에서 지상 28층에 이르는 건축물이다. 용적률 499.6%를 적용해 고밀도로 개발된 해당 시설은 오는 2026년 5월 말부터 기업 입주가 본격적으로 시작될 예정이다.

군포시는 이번 지식산업센터 준공을 통해 IT 및 첨단 제조 산업 관련 기업들을 유치함으로써 지역 내 양질의 일자리를 창출하고, 군포역 주변 상권에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

하은호 군포시장은 “트리아츠 지식산업센터 사용승인이 군포역세권을 현대적인 비즈니스 거점으로 탈바꿈하고, 노후화된 공업지역에 대한 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 했다.

이어 “향후 순차적으로 진행될 주변 부지 개발사업과 연계하여 군포시의 산업 경쟁력을 강화하고 지역 경제 활성화를 이끌 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.