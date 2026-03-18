[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단은 오는 27일 용인포은아트홀 야외광장에서 시민들을 위한 특별한 봄맞이 축제인 ‘제철 예술광장 3월 : 봄’ 콘서트를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난해 정비된 용인포은아트홀 야외광장을 시민 누구나 자유롭게 머물며 문화예술을 즐길 수 있는 열린 문화공간으로 활성화하기 위해 기획된 공연형 문화행사다. 올해는 총 4회에 걸쳐 사계절을 주제로 한 콘서트를 선보일 예정이다.

‘제철 예술광장 3월 : 봄’ 콘서트에서는 메인 공연에 앞서 용인문화재단 ‘아임버스커’ 소속 아티스트 ‘세일러스’가 사전 공연을 진행한다. 이어 메인 무대에서는 살랑이는 봄바람과 가장 잘 어울리는 밴드 ‘데이브레이크’, 대한민국을 대표하는 파워 보컬 ‘에일리’, 팬텀싱어 4 우승팀인 크로스오버 그룹 ‘리베란테’가 광장을 가득 채울 폭발적인 라이브와 낭만적인 하모니를 선사할 예정이다.

메인 공연이 끝난 직후에는 이번 행사의 하이라이트인 특별 ‘드론 라이팅 쇼’가 밤하늘에 펼쳐진다. 수많은 드론이 용인특례시의 마스코트 ‘조아용’과 함께 용인의 과거와 현재, 미래를 형상화한 드론 라이팅 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다. 이뿐만 아니라, 행사장 주변에서는 ‘제철’이라는 축제 이름에 걸맞게 용인의 신선한 제철 식자재를 활용한 특별 메뉴(F&B)들이 판매되어 귀와 눈, 그리고 입까지 모두가 즐거운 진정한 오감 만족 축제가 될 것으로 기대를 모은다.

용인문화재단은 용인시와 함께 용인포은아트홀 일대를 문화와 관광이 결합된 복합 문화공간이자 지역 랜드마크로 조성하기 위해 인프라 확충과 문화 콘텐츠 개발을 지속적으로 추진하고 있다. 이번 ‘제철 예술광장’은 이러한 공간 활성화 전략의 일환으로 기획된 프로그램으로, 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 문화예술을 즐길 수 있는 야외 문화광장 프로그램으로 운영될 예정이다.