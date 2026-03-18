[헤럴드경제=함영훈 기자] 4월20일 장애인이 날이 낀 4.14~30 기간은 ‘열린여행’주간이다. 몸에 불편한 점이 있는 국민에게도 여행길은 열려있다는 뜻이다.

평소 여행할 엄두를 내지 못하거나, 자신감이 없던 국민들이 그토록 원하던 여행을 부담 없이 할 수 있는 길을 한국관광공사(사장 박성혁)가 열었다.

바로 ‘2026 열린여행주간 특별 프로그램 나눔여행 함께해 봄(春)’이다.

이번 프로그램은 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 210여 명을 모집해, 4~5월 중 1박 2일로 진행된다. 선정된 참가자에게는 1인당 약 23만 원 상당의 국내여행 프로그램을 무상으로 제공하며 입장료, 체험비, 식음료, 차량비, 여행자 보험, 숙박비 등 여행에 필요한 부대비용이 포함된다.

안전한 여행을 위해 참가자 1명당 동반자 최대 2명까지 함께 지원받을 수 있으며, 필요시 사전 협의를 통해 중증장애인을 위한 1:1 보조 인력도 배치할 수 있다.

아울러 한국타이어 나눔재단의 사회공헌 사업인 ‘틔움버스’ 2대를 지원받아 이동 편의도 강화할 예정이다.

여행코스는 참가자 특성에 맞춰 힐링·가족여행 등 7개 프로그램으로 꾸려졌다. 특히 올해는 다채로운 볼거리와 특별한 경험을 더하기 위해 춘천·합천·진주·상주 등에 신규 조성된 열린관광지 체험, 합천 황매산군립공원에서의 JTBC ‘비긴어게인 오픈마이크’ 공연 관람 등 회차별 풍성한 일정을 마련했다.

참가 신청은 18일 오후 2시부터 4월 3일까지 온라인을 통해 접수하며, 신청자가 많을 경우 조기 마감될 수 있다.

한국관광공사는 신청 동기와 참여 이력 등을 종합적으로 고려해 대상자를 선정할 예정이다. 또한, 개별 맞춤 유선 상담을 거쳐 최종 일정을 확정할 계획이다. 자세한 사항은 ‘열린관광 모두의 여행’ 누리집(access.visitkorea)에서 확인할 수 있다.

한국관광공사 열린관광콘텐츠팀 문지영 팀장은 “이번 나눔여행이 이동의 불편함이나 여러 상황으로 여행을 망설였던 분들에게 따뜻하고 안전한 봄 여행의 기회가 되길 바란다”라며, “앞으로도 모두가 여행의 즐거움을 누릴 수 있도록 열린관광 환경 조성에 힘쓰겠다”라고 밝혔다.