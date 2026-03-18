[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시(시장 신상진)는 제3기 청년정책협의체 위원 83명에 대한 발대식을 개최했다고 18일 밝혔다.

발대식은 17일 오후 7시 시청 2층 모란관에서 열려 협의체 위원들에 대한 위촉장 수여, 소통의 시간, 협의체 활동 방향 논의 등이 진행됐다.

청년정책협의체는 지역 청년을 대표해 성남시에 청년정책을 제안하고 소통 역할을 하는 청년참여기구다.

시는 공개모집 절차로 19~39세의 대학생, 직장인, 프리랜서 등을 청년정책협의체 위원으로 선발해 위촉하게 됐다.

협의체 위원들은 복지·문화, 일자리·창업, 교육, 주거 등 4개 분과를 구성했다.

내년 말까지 위촉 기간에 청년정책 발굴·제안, 시책 사업 의견 수렴, 분과별 회의와 프로젝트 추진 등 민관협치 기반의 정책 참여 활동을 한다.

시는 대면 회의에 참석한 위원에게는 참여 활동비 2만원을 지급하고, 우수 활동 위원에게는 연말 표창을 수여한다.

앞서 활동한 1, 2기 청년정책협의체 위원(1기 100명, 2기 56명)은 총 17건의 정책을 제안해 일부는 시정에 반영됐다. 주요 반영 사업은 청년 전·월세 안심 계약 도움 서비스, 저소득 청소년·청년 운전면허 취득비용 지원사업, 면접 준비 지원사업(증명사진 촬영) 등이다.

시 관계자는 “청년의 시각에서 다양한 정책 제안과 의견을 나누며 성남의 청년정책을 더욱 발전시키는 데 큰 역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 말했다.