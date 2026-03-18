타누 무이노 감독 연출 참여

[헤럴드경제=고승희 기자] 컴백 초읽기에 들어간 방탄소년단((BTS)의 신곡이 일부 공개됐다.

소속사 빅히트뮤직은 18일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 및 유튜브 채널에 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)’의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’ 뮤직비디오 티저를 올렸다. ‘스윔’의 구체적인 멜로디가 공개된 것은 이번이 처음이다.

티저 영상은 한 여성이 아무도 없는 박물관 안으로 급히 달려와 전시 공간을 둘러보는 장면으로 시작된다. 여성이 커다란 배 모형 앞에 멈춰 서 한동안 시선을 떼지 못할 때, 주변 조명이 차례로 꺼지고 모형만이 스포트라이트를 받는다. 화면은 윤슬이 반짝이는 바다로 전환된다. 잔잔한 파도 위로 ‘스윔’의 영자가 등장하면서 마무리된다. 타누 무이노(Tanu Muino) 감독이 연출을 맡았다. 타누 무이노는 정국 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’ 뮤직비디오를 비롯해 포스트 말론(Post Malone), 도자 캣(Doja Cat), 두아 리파(Dua Lipa) 등과 호흡을 맞췄다.

방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 신보 ‘아리랑’을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이번 앨범은 방탄소년단의 정체성과 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬다. 타이틀곡 ‘스윔’은 업비트한 얼터너티브 팝(Alternative pop) 장르로 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. RM이 작사 전반을 맡아 지금의 방탄소년단의 생각을 녹였다.

방탄소년단은 컴백 이후 활발한 활동을 이어간다. 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 개최한다. 이어 24일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 협업해 미국 뉴욕에서 ‘스포티파이 X BTS:SWIMSIDE(스윔사이드)’를 연다. 이날 방탄소년단은 현지 팬들을 만나 신곡 무대를 선보일 예정이다.