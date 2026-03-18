마을정원사 50명 양성…계절별 식재 및 토양관리법 등 이론과 실습 병행 27일 안양천·도림천 등 4개 권역에서 식목일 기념 나무심기 행사 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 ‘정원도시 영등포’를 함께 가꾸어 갈 ‘2026년 상반기 영등포구 마을정원사 양성과정’ 수강생을 모집한다.

이번 교육은 화요일반과 토요일반 각 25명씩 총 50명을 모집해 운영한다. 교육은 영등포공원 내 ‘정원문화센터 영등포점’에서 주 1회 2시간씩 총 10회(20시간) 과정으로 진행된다. 화요일반은 4월 7일에 토요일반은 4월 11일에 개강한다.

교육과정은 계절별 식재와 토양 관리 방법 등 현장 실습과 이론을 병행해 운영되며, 서울국제정원박람회 조성지 견학 등 실무 역량 강화를 위한 워크숍도 포함되어 있다.

수강생이 교육일의 80% 이상을 출석하고 자원봉사활동 10시간을 이수하면, 정원 조성·정원 해설·반려식물 상담 등의 활동을 수행하는 ‘영등포구 마을정원사’로 활동할 수 있다. 이를 통해 구민이 일상 속에서 정원과 교감할 수 있도록 돕게 된다.

신청기간은 오는 27일까지이며, 신청은 서울시 공공서비스예약 누리집을 통해 가능하다. 대상자는 전산 추첨으로 선정한다.

교육비는 무료이며 재료비 3만 원은 별도 부담이다. 교육 내용에 따라 현장 실습 시 교통비 등 추가 비용이 발생할 수 있다.

제81회 식목일을 기념해 안양천과 도림천 일대 등 4개 권역에서 ‘릴레이 나무심기 행사’가 열린다.

행사는 오는 27일 오전 9시 30분 ▲안양천(오목교 하부 광장)을 시작으로 ▲도림천(대림동 639-1 일대) ▲도림유수지(도림동 254) ▲라온소공원(신길동 4969-1)에서 순차적으로 진행된다.

특히 결혼기념일이나 자녀 탄생일 등 특별한 날을 기념해 나무를 심는 ‘내 나무 갖기 행사’도 함께 진행된다. 주민이 직접 나무를 심으며 특별한 추억을 만들 수 있는 참여형 행사다.

지역 주민 누구나 신청할 수 있으며, 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판에서 행사 신청 QR코드로 신청하면 된다. 신청기간은 오는 24일까지이며 개인, 단체, 모임 등 총 30팀을 선착순 모집한다.

최호권 영등포구청장은 “정원은 주민들이 일상에서 쉼과 힐링을 누리는 도심 속 낙원과 같다”며 “이번 마을정원사 양성과정과 릴레이 나무심기 행사를 통해 정원 문화가 주민들의 일상 속에 깊이 뿌리내리길 바란다”고 전했다.