[헤럴드경제=김현경 기자] 김진명 작가가 세종대왕의 훈민정음 창제를 둘러싼 시대적 긴장과 문명의 의미를 그린 신작 소설 ‘세종의 나라’를 한국의 각 분야를 대표하는 인물 15인에게 헌정한다.

헌정 대상에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이종찬 광복회장, 홍석현 중앙홀딩스 회장, 최연혜 한국가스공사 사장, 최홍식 세종대왕기념사업회 회장, 김형석 연세대학교 명예교수, 이광형 한국과학기술원(KAIST) 총장, 최재천 이화여대 석좌교수, 유홍준 국립중앙박물관장, 한글학자 김슬옹, RM(BTS), 임영웅, 유재석 등이 포함됐다.

김 작가는 이번 헌정에 대해 쥘 베른의 소설 ‘15소년 표류기’에서 모티브를 얻었다고 밝혔다. 무인도에 표류한 소년들이 서로의 지혜와 능력을 모아 작은 공동체를 세우고 끝내 위기를 극복해 나가듯, 한국 사회 역시 각 분야를 대표하는 인물들의 지혜와 노력으로 난국을 헤쳐 나가기를 바라는 뜻을 담았다는 설명이다.

김 작가는 “위기의 시대일수록 우리는 다시 세종을 생각해야 한다”며 “세종은 백성을 위하지 않는 나라는 나라가 아니라는 신념으로 국가의 개념을 정립한 지도자였다”고 말했다. 이어 “각 분야에서 최고의 실력을 갖춘 사람들이 자기 자리에서 최선을 다할 때 대한민국 역시 새로운 길을 찾을 수 있을 것이라는 믿음을 담아 이 책을 헌정하게 됐다”고 밝혔다.

‘세종의 나라’는 세종대왕이 훈민정음을 창제하던 시기의 정치적 긴장과 인간적 갈등을 소설적 상상력으로 풀어낸 작품이다. 문자와 지식, 권력이 서로 어떻게 연결되는지를 그려내며 세종 시대의 역사적 순간을 새롭게 조명한다.