중동 전쟁 여파 원료 수급난에 대정비 늦추고 석유화학사에 납사 공급

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 미국-이스라엘과 이란 간의 중동 전쟁 여파로 납사(나프타) 수급난이 벌어지자 국내 정유업계가 대정비 작업((Turn Around·TA)까지 늦추며 적기 공급에 나섰다.

석유화학 업계에 따르면 GS칼텍스는 애초 이달 중순으로 예정된 대정비를 5월로 잠정 연기했다.

국내 주요 정유사는 원유를 정제하면 통상 10% 정도의 나프타가 생산되는데, 경질 나프타는 국내 유화사에 공급하고, 중질 나프타는 해외로 수출해 왔다.

국내 유화업체들은 나프타를 활용해 폴리에틸렌(PE)과 프로필렌(PP) 등 기초유분을 생산해 왔는데 중동 전쟁으로 인한 수급난으로 납사 가격이 급등해 생산할수록 손해라는 뜻의 ‘불가항력’을 선언하는 유화업체도 나오고 있다.

이번 대정비 연기 조치는 유화 원료 시장 내 수급 불안으로 인한 원료 가격이 급등하고 있고, 품귀 현상을 보이는 나프타(naphtha) 공급을 극대화하려는 조치다.

대정비 기간에는 생산시설 가동을 멈추고 수천억원을 투입해 각각의 공정을 정비·점검하는 연례적인 장치산업 설비 점검 행사이다.

필수 원료인 납사 공급 뿐만 아니라 국내 연료유 가격 안정화를 위해서도 생산량을 유지해야 하는 상황으로 보인다고 업계는 분석했다.

업계 관계자는 “주요 석유화학들은 공장 셧다운 위기일 정도로 가동률을 낮추고 있지만, 정유사들은 납사 공급을 위해서라도 대정비를 늦추고 있다”고 분위기를 전했다.